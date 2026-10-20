Manchester City evinde AEK'e fark attı!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Manchester City sahasında AEK Atina'yı farklı mağlup etti. İşte detaylar...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Manchester City evinde AEK Atina'yı 5-1 mağlup etti.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Elliot Anderson, 34, 65 ve 76. dakikalarda Phil Foden ve 57.dakikada Rayan Cherki kaydetti.
Bu galibiyetle Manchester City puanını 6'ya çıkarırken, AEK Atina ise 3 puanda kaldı.
4. haftada AEK Atina evinde Real Madrid'i konuk ederken, Manchester City ise RB Leipzig deplasmanına konuk olacak.