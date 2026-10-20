Liverpool'dan, Villarreal karşısında muhteşem dönüş! İşte maçın özeti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Liverpool, 2-0 geriye düştüğü maçta evinde Villarreal'i 4-3 mağlup etmeyi başardı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Liverpool, evinde Villarreal'i ağırladı.

İngiliz ekibi 2-0 geriye düştüğü maçtan 4-3'lük galibiyetle ayrılmayı başardı. Liverpool'un galibiyet gollerini Alexis Mac Allister (2), Ronald Araujo ve Florian Wirtz kaydetti. İspanyol temsilcisinin sayılarını ise Georges Mikautadze, Sergi Cardona ve Tani Oluwaseyi attı.

Bu sonucun ardından Liverpool 3 hafta sonunda 9 puana ulaştı. Villarreal ise 3 puanda kaldı.

Liverpool, Devler Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak. Villarreal ise sahasında PSG ile kozlarını paylaşacak.