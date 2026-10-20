CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Liverpool'dan, Villarreal karşısında muhteşem dönüş! İşte maçın özeti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Liverpool, 2-0 geriye düştüğü maçta evinde Villarreal'i 4-3 mağlup etmeyi başardı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Giriş Tarihi:
Liverpool'dan, Villarreal karşısında muhteşem dönüş! İşte maçın özeti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Liverpool, evinde Villarreal'i ağırladı.

İngiliz ekibi 2-0 geriye düştüğü maçtan 4-3'lük galibiyetle ayrılmayı başardı. Liverpool'un galibiyet gollerini Alexis Mac Allister (2), Ronald Araujo ve Florian Wirtz kaydetti. İspanyol temsilcisinin sayılarını ise Georges Mikautadze, Sergi Cardona ve Tani Oluwaseyi attı.

Bu sonucun ardından Liverpool 3 hafta sonunda 9 puana ulaştı. Villarreal ise 3 puanda kaldı.

Liverpool, Devler Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak. Villarreal ise sahasında PSG ile kozlarını paylaşacak.

#Alexis Mac Allister #Ronald Araujo #Florian Wirtz #Villarreal #UEFA Şampiyonlar Ligi #PSG #Fenerbahçe #Georges Mikautadze #Liverpool
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Manchester City evinde AEK'e fark attı!
Sonraki Haber
Manchester City evinde AEK'e fark attı!