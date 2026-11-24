Bodø/Glimt ile LASK, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Norveç'te kozlarını paylaşacak. Ev sahibinin iç saha performansı ve konuk ekibin son iki Avrupa galibiyeti maç öncesinde dikkat çekiyor. Peki, Bodø/Glimt-LASK maçı hangi gün, saat kaçta ve nereden izlenir? İşte detaylar...

Bodø/Glimt-LASK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının 5. haftasında Bodø/Glimt ile LASK karşı karşıya geliyor. Norveç'in Bodø kentinde oynanacak mücadelede her iki takım da puanlarını artırmayı hedefliyor. Şampiyonlar Ligi'nde son iki karşılaşmasını kazanan LASK, deplasmanda da kazanarak galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Bodø/Glimt ise evinde elde ettiği başarılı sonuçlara bir yenisini eklemeye çalışacak. Peki, Bodø/Glimt-LASK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele nereden izlenir? İşte detaylar...

BODØ/GLIMT-LASK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bodø/Glimt ile LASK arasındaki mücadele 24 Kasım 2026 Salı günü saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma, Norveç'in Bodø kentindeki Aspmyra Stadı'nda oynanacak.

BODØ/GLIMT-LASK MAÇI HANGİ KANALDA?

Bodø/Glimt-LASK maçı, TRT'nin resmî yayın programına göre tabii Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Şampiyonlar Ligi mücadelesinin canlı yayınına tabii dijital platformu üzerinden erişilebilecek.

İKİ TAKIMIN GOL PERFORMANSI

Şampiyonlar Ligi'nde LASK, ilk dört karşılaşmada 10 gol atarken kalesinde 9 gol gördü. Avusturya ekibi, maç başına 2,5 gol ortalamasıyla Bodø/Glimt karşısına çıkacak.

Bodø/Glimt ise aynı dönemde 4 gol kaydetmesine rağmen savunmada iki kez kalesini gole kapattı. Norveç temsilcisi, iç sahada oynadığı iki Şampiyonlar Ligi maçında rakiplerine gol izni vermedi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 5. HAFTANIN ÖNEMİ

Yeni formatıyla lig aşaması sekiz karşılaşmadan oluşan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde takımlar, ilk sekiz sıraya girerek doğrudan son 16 turuna yükselmeyi veya 9-24. sıralar arasında yer alarak eleme turuna katılmayı hedefliyor. Bodø/Glimt ile LASK arasındaki mücadele de her iki takımın bu hedefleri açısından önem taşıyor.