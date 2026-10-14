Real Madrid’in Roma maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Arda Güler kadroda mı, ilk 11 belli oldu mu? Mourinho’nun eski takımına karşı çıkacağı karşılaşmanın ayrıntıları haberin devamında...

Roma - Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Roma'nın yenilmezlik serisi, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid karşısında sınanacak. Gian Piero Gasperini yönetimindeki İtalyan temsilcisi, sezon başından bu yana yakaladığı istikrarı Avrupa'nın en başarılı kulüplerinden biri karşısında sürdürmek istiyor. Real Madrid ise Inter galibiyetinin ardından bir başka İtalyan rakibini yenerek lig aşamasındaki başlangıcını güçlendirmeyi hedefliyor.

ROMA - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya'nın başkentindeki Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. İki ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında karşı karşıya gelecek.

ROMA - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Mücadelenin Türkiye'deki canlı yayını tabii Spor 1 ekranlarında olacak. Güncel yayın programında bu kanalda listelenen karşılaşma için Türkiye'ye yönelik doğrulanmış bir şifresiz yayın duyurusu bulunmuyor.

ARDA GÜLER ROMA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Arda Güler, Real Madrid'in Roma deplasmanı için açıkladığı 23 kişilik kadroda yer alıyor. Millî futbolcu, Mourinho'nun bu karşılaşmada değerlendirebileceği oyuncular arasında bulunuyor.

ROMA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE BERABERLİKLE BAŞLADI

Roma, Şampiyonlar Ligi'nin açılış haftasında Fenerbahçe deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü. Real Madrid ise Inter'i 2-1 mağlup ederek turnuvaya üç puanla başladı.

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