LASK Linz - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta?

LASK Linz - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi karşılaşması şifresiz mi, iki takım daha önce karşılaştı mı? Yayın bilgileri ve Avusturya’daki mücadelenin ayrıntıları haberin devamında...