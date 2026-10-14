LASK Linz - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta?
LASK Linz - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi karşılaşması şifresiz mi, iki takım daha önce karşılaştı mı? Yayın bilgileri ve Avusturya’daki mücadelenin ayrıntıları haberin devamında...
LASK Linz - Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
LASK Linz ile Liverpool, Avrupa Ligi'nde başlayan rekabetlerini bu kez Şampiyonlar Ligi'ne taşıyor. Avusturya temsilcisi, taraftarının önünde ilk puanlarını almak isterken Liverpool deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefliyor. İngiliz ekibinin geçmiş karşılaşmalardaki üstünlüğüne karşılık LASK'ın Avrupa'daki iç saha sonuçları, mücadelenin dikkat çeken ayrıntılarından birini oluşturuyor.
LASK LINZ - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Avusturya'nın Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da oynanacak karşılaşma, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak. Mücadele, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında gerçekleşecek.
LASK LINZ - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Türkiye'de karşılaşmanın canlı yayını tabii Spor ekranlarında olacak. Türkiye'ye yönelik doğrulanmış bir şifresiz yayın duyurusu bulunmuyor.
ÖNCEKİ İKİ MAÇI LIVERPOOL KAZANDI
İki takım, 2023-2024 sezonunda Avrupa Ligi grup aşamasında karşılaştı. Liverpool, Linz'de geriye düştüğü mücadeleyi 3-1 kazandı; Anfield'daki ikinci karşılaşmadan da 4-0 galip ayrıldı.
İKİ TAKIM DA LİG YENİLGİSİNİN ARDINDAN SAHADA
Liverpool, hafta sonunda Manchester City'ye sahasında 3-0 mağlup oldu. LASK da Rapid Wien karşısında 2-0 kaybetti. Bu nedenle Avrupa randevusu, iki ekip açısından da ligdeki kaybın ardından yeniden kazanma fırsatı taşıyor.