Porto - Manchester City maçı için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi 2026-27 sezonu lig aşamasındaki mücadelede Porto ile Manchester City karşı karşıya geliyor. Peki Porto - Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın yayın bilgileri, stadyumu ve karşılaşma öncesi öne çıkan detaylar A Spor'da!

Porto - Manchester City maçını takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-27 sezonunda lig aşaması heyecanı başlıyor. Avrupa futbolunun iki önemli ekibi Porto ve Manchester City, ilk hafta mücadelesinde Estádio do Dragao'da karşı karşıya gelecek. Futbolseverler özellikle Porto - Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorusunun yanıtını araştırıyor. Porto ile Manchester City daha önce Avrupa kupalarında dört kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Manchester City üstünlük kurarken Porto, İngiliz rakibi karşısında resmi maçlarda galibiyet elde edemedi. İki takım arasındaki son Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarından biri 2020-21 sezonundaki grup aşamasında oynandı ve mücadele golsüz beraberlikle tamamlandı. Bu nedenle iki takımın yeni lig aşamasındaki karşılaşması, rekabetin yeni bir sayfasını açacak. Porto - Manchester City maçına dair detaylar ve canlı izleme ekranı A Spor'da...

PORTO - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN?

Porto - Manchester City maçı bu akşam oynanacak.

PORTO - MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

PORTO - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Porto - Manchester City maçı Türkiye'de tabii Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

PORTO - MANCHESTER CITY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma Porto'nun stadı Estadio do Dragao'da oynanacak.

PORTO - MANCHESTER CITY MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

Karşılaşma Türkiye'de tabii Spor 1 üzerinden takip edilebilecek.

PORTO'NUN ŞAMPİYONLAR LİGİ HASRETİ SONA ERİYOR

Porto, iki yıllık aranın ardından Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına geri dönüyor. Portekiz temsilcisi, son olarak 2023-24 sezonunda organizasyonda mücadele etmiş ve son 16 turunda Arsenal'e penaltı atışları sonucunda elenmişti.

Porto, 2025-26 sezonunda Primeira Liga şampiyonluğunu kazanarak Avrupa'nın en prestijli kulüp organizasyonuna yeniden katılma hakkı elde etti. Portekiz ekibi yeni sezona da oldukça etkili başladı. Porto, ligde oynadığı ilk maçlarda galibiyet serisi yakalarken savunmadaki performansıyla da dikkat çekti.

MANCHESTER CITY AVRUPA'DA DEPLASMANDA ZORLANIYOR

Manchester City ise yeni Şampiyonlar Ligi sezonuna deplasmanda Porto karşısında başlayacak. İngiliz ekibi, Premier Lig'de sezona iyi bir başlangıç yaparak ilk haftalarda puan kaybı yaşamadı. City'nin hücum hattında Erling Haaland yine en önemli gol silahı olarak öne çıkıyor.

Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki deplasman performansı ise dikkat çekiyor. İngiliz temsilcisi son dönemde Avrupa'nın en prestijli organizasyonunda deplasman maçlarında beklediği sonuçları almakta zorlandı.

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