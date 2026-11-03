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Ismail Jakobs'tan Stuttgart maçı sonrası zemin tepkisi: Benim ve Sallai için çok zor maçtı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Stuttgart'ı 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Ismail Jakobs maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

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Ismail Jakobs'tan Stuttgart maçı sonrası zemin tepkisi: Benim ve Sallai için çok zor maçtı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Stuttgart'ı 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Ismail Jakobs maçın ardından konuştu.

Maçı değerlendiren deneyimli oyuncu, "Söyleyebilirim ki, bugün benim ve Sallai için gerçekten zorlu bir maçtı. Çünkü saha şartları iyi değildi ama iyi performans sergilediğimizi düşünüyorum. İlk 24'e çok iyimser bir şekilde bakıyoruz ve bu hedefi gerçekleştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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