Şampiyonlar Ligi’nde Lille deplasmanına çıkacak Galatasaray’ın maçı için yayın araştırmaları hız kazandı. “Galatasaray maçı şifresiz mi, TRT 1 canlı izle” sorularına yanıt arayan taraftarlar için karşılaşmanın saati, kanalı ve resmi yayın bağlantısı belli oldu. Lille-Galatasaray mücadelesi saat 19.45’te başlayacak.

Lille-Galatasaray maçını takip etmek için tıkla!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fransa temsilcisi Lille ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı takımın Avrupa arenasındaki kritik mücadelesini takip etmek isteyen taraftarlar, "Galatasaray maçı şifresiz mi?", "Lille-Galatasaray maçı hangi kanalda?" ve "TRT 1 canlı izle" aramalarını yoğunlaştırdı. 21 Ekim Çarşamba günü oynanacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Peki, Lille-Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak? İşte maçın yayın bilgileri ve karşılaşmaya dair merak edilenler...

GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Lille-Galatasaray karşılaşması TRT 1'den canlı yayınlanacak.

LILLE-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında Fransa'da Lille'in konuğu olacak. Pierre-Mauroy Stadı'nda oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak.

GALATASARAY VE LILLE AVRUPA'DA İLK KEZ KARŞILAŞACAK

Galatasaray ile Lille, Avrupa kupalarında ilk kez resmi bir maçta karşı karşıya gelecek. Avrupa serüvenine 1956-1957 sezonunda başlayan sarı-kırmızılı ekip, farklı organizasyonlarda 37 ülkeden 114 takımla mücadele etti. Lille karşılaşmasıyla birlikte Galatasaray'ın Avrupa'da karşılaştığı farklı takım sayısı 115'e çıkacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 19. sezonunu geçiren Galatasaray, Fransa temsilcileriyle daha önce 22 Avrupa kupası maçına çıktı. Bu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, 23 gol atarken kalesinde 37 gol gördü.

GALATASARAY'IN FRANSA DEPLASMANLARINDAKİ İSTATİSTİĞİ

Fransız takımlarına karşı deplasmanda oynadığı 12 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan Galatasaray, 8 karşılaşmadan yenilgiyle ayrıldı. Bu maçlarda 6 gol kaydeden sarı-kırmızılı ekip, 24 golü kalesinde gördü.

Galatasaray, Fransa takımlarına karşı son deplasman galibiyetini 26 Eylül 2001'de Nantes karşısında aldı. Nantes'ı 1-0 mağlup eden temsilcimiz, bu maçın ardından Fransa ekiplerine konuk olduğu 6 karşılaşmada 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

LILLE-GALATASARAY MAÇI İÇİN GÖZLER TRT 1'DE

Şampiyonlar Ligi heyecanını canlı takip etmek isteyen futbolseverler, Lille-Galatasaray karşılaşmasını TRT 1 ekranlarından izleyebilecek.

LILLE-GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE (TIKLA-TAKİP ET)