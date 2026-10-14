Paris Saint-Germain’in Manchester deplasmanı, Gianluigi Donnarumma ile eski takım arkadaşlarını yeniden karşı karşıya getiriyor. Fransız ekibinin hücum seçenekleri ve Luis Enrique’nin tercihleri, karşılaşmanın sportif hikâyesini şekillendiriyor. Manchester City - PSG maçı hangi gün oynanacak, Türkiye saatiyle kaçta başlayacak? Canlı yayın hangi kanalda olacak, mücadele şifresiz ekranlara gelecek mi? Paris temsilcisinin deplasman kadrosunda kimler bulunuyor? Dembélé ve arkadaşları, yakından tanıdıkları kaleciye karşı nasıl bir sınav verecek?

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Paris Saint-Germain'in Manchester City deplasmanı, Şampiyonlar Ligi mücadelesinin yanında eski takım arkadaşlarının buluşmasına da sahne olacak. Gianluigi Donnarumma'nın karşısına çıkmaya hazırlanan Paris ekibinde, Ousmane Dembélé'nin maç öncesi açıklamaları bu özel karşılaşmanın hikâyesini tamamlıyor. Luis Enrique'nin hücum tercihleri ise Fransız temsilcisinin deplasmandaki planında belirleyici olacak.

MANCHESTER CITY - PARIS SAINT-GERMAIN MAÇI SAAT KAÇTA?

14 Ekim 2026 Çarşamba akşamı TSİ 22.00, Manchester'daki karşılaşmanın başlama saati olarak açıklandı. Organizasyonun lig aşamasında ikinci hafta kapsamında oynanacak mücadeleye Etihad Stadyumu ev sahipliği yapacak.

PSG MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Mücadelenin Türkiye yayın programındaki adresi tabii Spor. Şifresiz yayın konusunda ise Türkiye için doğrulanmış ayrı bir duyuru bulunmuyor.

PSG'NİN MANCHESTER KADROSU AÇIKLANDI

Luis Enrique'nin belirlediği 23 kişilik deplasman kafilesinde Ousmane Dembélé, Ferran Torres, Khvicha Kvaratskhelia ve Désiré Doué yer alıyor. Orta sahada Vitinha, João Neves ve Fabián Ruiz; savunmada ise Marquinhos, Achraf Hakimi ve Nuno Mendes, açıklanan listedeki isimler arasında bulunuyor.

Senny Mayulu'nun adı Manchester kafilesinde yer almıyor. Kulübün duyurduğu bu liste deplasmana götürülen oyuncuları kapsıyor; karşılaşmaya başlayacak ilk 11'i göstermiyor. Başlangıç kadrosunda kimin görev alacağı, teknik heyetin maç öncesindeki son tercihleriyle kesinleşecek.

FERRAN TORRES VE DEMBÉLÉ'DEN GOLLÜ BAŞLANGIÇ

PSG, Avrupa'daki ilk karşılaşmasında Slovan Bratislava'yı 6-1 mağlup ederek lig aşamasına üç puanla girdi. Ferran Torres'in üç gol attığı mücadelede Dembélé iki kez fileleri havalandırdı; diğer gol Fabián Ruiz'den geldi.

Paris ekibi bu sonuçla ilk haftayı beş averajla tamamladı. Manchester deplasmanında alınacak galibiyet, Fransız temsilcisinin puanını altıya yükseltecek.

DONNARUMMA, ESKİ TAKIM ARKADAŞLARININ KARŞISINDA

Gianluigi Donnarumma'nın PSG geçmişi, mücadeleye farklı bir boyut katıyor. Paris ekibinin ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda pay sahibi olan İtalyan kaleci, bu kez Manchester City formasıyla eski takımına rakip olmaya hazırlanıyor.

Maç öncesinde Donnarumma hakkında konuşan Dembélé, eski takım arkadaşının kaleciliğine duyduğu saygıyı dile getirdi. Kurtarışlarıyla bir takımın kaderini değiştirebileceğini vurgulayan Fransız futbolcu, aralarındaki yakın dostluğa da değindi.

Dembélé, Manchester City karşılaşmasını kazanmak istediklerini belirtirken, bu maçın tek başına turnuvanın kaderini belirlemeyeceğini de ifade etti. PSG açısından hedef, zorlu deplasmandan üç puanla ayrılarak ilk haftadaki galibiyeti tamamlamak.

MANCHESTER CITY - PSG CANLI TAKİP EKRANI