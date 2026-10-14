Bodo Glimt - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi karşılaşması şifresiz mi, iki takımın önceki maçı nasıl bitti? Yayın bilgileri ve rekabetin ayrıntıları haberin devamında...

Bodo Glimt - Borussia Dortmund maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Şampiyonlar Ligi'nde Bodo Glimt ile Borussia Dortmund'un yolları yeniden kesişiyor. Norveç temsilcisi, Bayern Münih karşısındaki ağır yenilginin ardından taraftarının önünde toparlanmak isterken Alman ekibi, Villarreal galibiyetinin devamını getirmeyi amaçlıyor. Önceki karşılaşmalarında Dortmund'un iki kez yakaladığı üstünlüğe cevap veren Bodo Glimt, bu kez ev sahibi olmanın avantajını kullanmaya çalışacak.

BODO GLIMT - DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Norveç'in Bodø kentindeki Aspmyra Stadyumu, karşılaşmaya ev sahipliği yapacak. UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında oynanacak mücadele, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

BODO GLIMT - DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Karşılaşma, Türkiye yayın programında tabii Spor 3 kanalında yer alıyor. Türkiye'ye yönelik doğrulanmış bir şifresiz yayın duyurusu bulunmadığından mücadeleyi ücretsiz yayınlanacak bir karşılaşma olarak nitelendirmek mümkün değil.

BODO GLIMT, BAYERN YENİLGİSİNİ GERİDE BIRAKMAK İSTİYOR

Bodo Glimt, lig aşamasının açılışında Bayern Münih deplasmanından 5-0'lık yenilgiyle ayrıldı. İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada Norveç ekibi, ikinci devrede rakibinin gollerine engel olamadı.

Dortmund karşılaşması, ev sahibine ilk puanlarını alma fırsatı sunuyor. Bayern karşısındaki sonucun ardından bu kez kendi sahasında oynayacak Bodo Glimt, ikinci Alman rakibine karşı farklı bir sonuç elde etmek için mücadele edecek.

DORTMUND GALİBİYET İSTİYOR

Borussia Dortmund, Avrupa sezonuna sahasında Villarreal'i 3-2 mağlup ederek başladı. Beş gollü karşılaşmadan üç puan çıkaran sarı-siyahlılar, Norveç deplasmanında kazanırsa ikinci haftayı altı puanla tamamlayacak.

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