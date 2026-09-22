Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Barcelona'yı karşı karşıya getirecek dev maç için geri sayım başladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar “Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorularına yanıt ararken, mücadelenin tarihi ve başlama saati belli oldu.