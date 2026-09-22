Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Barcelona'yı karşı karşıya getirecek dev maç için geri sayım başladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar “Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorularına yanıt ararken, mücadelenin tarihi ve başlama saati belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ederken futbolseverlerin gözü Galatasaray-Barcelona maçına çevrildi. Devler Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, lig aşamasının ikinci haftasında İspanyol devi Barcelona'yı sahasında ağırlayacak. Peki Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Barcelona maçı şifresiz mi? İşte karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar...
GALATASARAY-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray-Barcelona maçı 13 Ekim 2026 Salı günü oynanacak. Sarı-kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 2. haftasında Barcelona'yı kendi sahasında konuk edecek. UEFA'nın açıkladığı fikstürde Galatasaray-Barcelona karşılaşması 13 Ekim tarihinde yer alıyor.
GALATASARAY-BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?
Galatasaray'ın resmi internet sitesinde yayımlanan fikstüre göre mücadele 13 Ekim Salı günü saat 22.00'de başlayacak.
GALATASARAY-BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray-Barcelona maçının Türkiye'deki yayıncısı TRT'nin Şampiyonlar Ligi yayınları kapsamında bulunuyor. TRT 1'in resmi içeriklerinde Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarının TRT 1 ekranlarında yer aldığı görülüyor.
GALATASARAY-BARCELONA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Galatasaray-Barcelona maçının TRT 1 üzerinden yayınlanması halinde karşılaşma şifresiz olarak televizyon ekranlarından izlenebilecek.
GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ
Galatasaray, 2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında 8 farklı karşılaşmaya çıkacak. Sarı-kırmızılıların rakipleri arasında Barcelona'nın yanı sıra Paris Saint-Germain, Aston Villa, Sporting CP, Feyenoord, Lille, Stuttgart ve AEK bulunuyor.
Galatasaray'ın açıklanan fikstürüne göre maçlar şöyle:
- 9 Eylül: Sporting CP - Galatasaray | 22.00
- 13 Ekim: Galatasaray - Barcelona | 22.00
- 21 Ekim: Lille - Galatasaray | 19.45
- 3 Kasım: Galatasaray - Stuttgart | 20.45
- 24 Kasım: Galatasaray - Aston Villa | 20.45
- 8 Aralık: AEK - Galatasaray | 23.00
- 19 Ocak 2027: Galatasaray - Feyenoord | 20.45
- 27 Ocak 2027: PSG - Galatasaray | 23.00
GALATASARAY-BARCELONA MAÇI ÖNCESİ ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI
2026-2027 sezonunda Şampiyonlar Ligi formatındaki lig aşamasında takımlar 8 karşılaşma oynuyor. Galatasaray da lig aşamasında topladığı puanlarla üst turlara yükselme mücadelesi verecek.
UEFA'nın formatına göre lig aşamasını ilk 8 içerisinde tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24. sıralar arasında yer alan ekipler ise son 16 turuna kalabilmek için play-off oynayacak. 25. sıra ve altında kalan takımlar ise Avrupa kupalarına veda edecek.