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Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Barcelona'yı karşı karşıya getirecek dev maç için geri sayım başladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar “Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorularına yanıt ararken, mücadelenin tarihi ve başlama saati belli oldu.

Giriş Tarihi:
Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ederken futbolseverlerin gözü Galatasaray-Barcelona maçına çevrildi. Devler Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, lig aşamasının ikinci haftasında İspanyol devi Barcelona'yı sahasında ağırlayacak. Peki Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Barcelona maçı şifresiz mi? İşte karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar...

GALATASARAY-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray-Barcelona maçı 13 Ekim 2026 Salı günü oynanacak. Sarı-kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 2. haftasında Barcelona'yı kendi sahasında konuk edecek. UEFA'nın açıkladığı fikstürde Galatasaray-Barcelona karşılaşması 13 Ekim tarihinde yer alıyor.

Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 1

GALATASARAY-BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray'ın resmi internet sitesinde yayımlanan fikstüre göre mücadele 13 Ekim Salı günü saat 22.00'de başlayacak.

Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 2

GALATASARAY-BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Barcelona maçının Türkiye'deki yayıncısı TRT'nin Şampiyonlar Ligi yayınları kapsamında bulunuyor. TRT 1'in resmi içeriklerinde Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarının TRT 1 ekranlarında yer aldığı görülüyor.

Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 3

GALATASARAY-BARCELONA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray-Barcelona maçının TRT 1 üzerinden yayınlanması halinde karşılaşma şifresiz olarak televizyon ekranlarından izlenebilecek.

Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 4

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

Galatasaray, 2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında 8 farklı karşılaşmaya çıkacak. Sarı-kırmızılıların rakipleri arasında Barcelona'nın yanı sıra Paris Saint-Germain, Aston Villa, Sporting CP, Feyenoord, Lille, Stuttgart ve AEK bulunuyor.

Galatasaray'ın açıklanan fikstürüne göre maçlar şöyle:

  • 9 Eylül: Sporting CP - Galatasaray | 22.00
  • 13 Ekim: Galatasaray - Barcelona | 22.00
  • 21 Ekim: Lille - Galatasaray | 19.45
  • 3 Kasım: Galatasaray - Stuttgart | 20.45
  • 24 Kasım: Galatasaray - Aston Villa | 20.45
  • 8 Aralık: AEK - Galatasaray | 23.00
  • 19 Ocak 2027: Galatasaray - Feyenoord | 20.45
  • 27 Ocak 2027: PSG - Galatasaray | 23.00

GALATASARAY-BARCELONA MAÇI ÖNCESİ ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI

2026-2027 sezonunda Şampiyonlar Ligi formatındaki lig aşamasında takımlar 8 karşılaşma oynuyor. Galatasaray da lig aşamasında topladığı puanlarla üst turlara yükselme mücadelesi verecek.

UEFA'nın formatına göre lig aşamasını ilk 8 içerisinde tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24. sıralar arasında yer alan ekipler ise son 16 turuna kalabilmek için play-off oynayacak. 25. sıra ve altında kalan takımlar ise Avrupa kupalarına veda edecek.

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#Şampiyonlar Ligi #UEFA Şampiyonlar Ligi
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