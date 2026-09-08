UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu heyecanı başladı. Lig aşamasının ilk haftasında Borussia Dortmund ile Villarreal karşı karşıya gelecek. Almanya'da oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler "Borussia Dortmund - Villarreal maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. İşte kritik karşılaşmanın tarihi, saati, yayın bilgisi ve maç öncesi öne çıkan detaylar...

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Borussia Dortmund - Villarreal maçı 8 Eylül 2026 Salı günü oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşamasının ilk haftasında karşılaşacak iki ekip, Almanya'da üç puan mücadelesi verecek. Borussia Dortmund ile Villarreal arasındaki mücadele, iki takım için de yeni sezonun Avrupa macerasındaki ilk sınav olacak. Dortmund, geçtiğimiz sezonki lig aşamasında Villarreal'i 4-0 mağlup ederek rakibine karşı önemli bir üstünlük sağlamıştı. Sarı-siyahlılar bu kez de taraftarı önünde kazanarak Şampiyonlar Ligi'ne üç puanla başlamak istiyor. Villarreal ise güçlü rakibi karşısında özellikle savunma disiplinini koruyarak Almanya'dan puan çıkarmayı hedefliyor. Borussia Dortmund - Villarreal maçına dair tüm detaylar A Spor'da...

BORUSSIA DORTMUND - VILLARREAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merakla beklediği Borussia Dortmund - Villarreal karşılaşması 22.00'de başlayacak.

BORUSSIA DORTMUND - VILLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Borussia Dortmund - Villarreal maçı Türkiye'de tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BORUSSIA DORTMUND - VILLARREAL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma Almanya'nın Dortmund kentindeki Signal Iduna Park'ta oynanacak.

DORTMUND FORMDA GELİYOR

Borussia Dortmund, Villarreal karşılaşması öncesinde iyi bir form grafiği yakalamış durumda. UEFA'nın maç önü değerlendirmesine göre Dortmund, son dönemde iç sahada İspanyol takımlarına karşı oldukça başarılı bir performans sergiliyor. Alman ekibi, son 15 iç saha maçında İspanyol rakiplerine karşı yalnızca iki kez mağlup oldu ve son üç karşılaşmasını kazandı.

Dortmund ayrıca geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Villarreal'i kendi sahasında 4-0 mağlup etmişti. Bu karşılaşma, iki takım arasındaki önceki tek resmi mücadele olarak kayıtlara geçti.

VILLARREAL ZORLU DEPLASMANDA

İspanyol temsilcisi Villarreal ise Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir başlangıç yapacak. Inigo Perez yönetimindeki Villarreal, üst üste ikinci sezon Şampiyonlar Ligi lig aşamasında mücadele ediyor. Ancak UEFA'nın verilerine göre İspanyol ekibi, Alman takımlarıyla oynadığı son 10 karşılaşmanın yalnızca ikisini kazanabildi. Bu maçlarda dört beraberlik ve dört mağlubiyet aldı.

Villarreal'in Şampiyonlar Ligi'ndeki son 31 maçının hiçbirinin golsüz beraberlikle sonuçlanmaması da dikkat çekiyor.

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