Aston Villa Fenerbahçe karşısında farkı 3'e çıkardı! İşte maçın golleri
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe, Aston Villa deplasmanına konuk oldu. Aston Villa, karşılşamanın ilk yarısında 3 farklı üstünlüğü buldu. İşte maçın golleri...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe, Aston Villa deplasmanına konuk oldu. Aston Villa 12. dakikada Johan Manzambi'nin golüyle öne geçti.
Manzambi'nin attığı golle Aston Villa, temsilcimiz Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti. #UCL https://t.co/1ueoh6815u— TRT Spor (@trtspor) October 14, 2026
Ardından sahneye çıkan Nicolas Jackson, 31. ve 39. dakikalarda attığı gollerle skoru 3-0'a getirdi.
Nicolas Jackson'ın golüyle Aston Villa farkı 2'ye çıkardı. #UCL https://t.co/dC3GSMZian— TRT Spor (@trtspor) October 14, 2026
Nicolas Jackson, Aston Villa'yı 3-0 öne geçirdi. #UCL https://t.co/dTVzk1NX6B— TRT Spor (@trtspor) October 14, 2026
#Johan Manzambi #Fenerbahçe #UEFA Şampiyonlar Ligi #Aston Villa