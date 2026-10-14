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Aston Villa Fenerbahçe karşısında farkı 3'e çıkardı! İşte maçın golleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe, Aston Villa deplasmanına konuk oldu. Aston Villa, karşılşamanın ilk yarısında 3 farklı üstünlüğü buldu. İşte maçın golleri...

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Aston Villa Fenerbahçe karşısında farkı 3'e çıkardı! İşte maçın golleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe, Aston Villa deplasmanına konuk oldu. Aston Villa 12. dakikada Johan Manzambi'nin golüyle öne geçti.

Ardından sahneye çıkan Nicolas Jackson, 31. ve 39. dakikalarda attığı gollerle skoru 3-0'a getirdi.

#Johan Manzambi #Fenerbahçe #UEFA Şampiyonlar Ligi #Aston Villa
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