UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-27 sezonu lig aşamasının ilk haftasında Real Madrid ile Inter kozlarını paylaşacak. José Mourinho yönetimindeki Real Madrid, 2010 yılında Inter'i Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşıyan teknik direktörün eski takımını Santiago Bernabéu'da ağırlayacak. Peki Real Madrid - Inter maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte dev karşılaşmanın tüm detayları...

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-27 sezonu lig aşamasında futbolseverleri dev bir mücadele bekliyor. Avrupa'nın iki köklü kulübü Real Madrid ile Inter, ilk hafta maçında Santiago Bernabéu'da karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın en dikkat çekici hikâyelerinden biri ise Real Madrid Teknik Direktörü José Mourinho ile Inter arasındaki bağ olacak. Mourinho, 2009-10 sezonunda Inter'i Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşımış ve İtalyan ekibiyle tarihi bir üçleme yaşamıştı. Şimdi ise Portekizli teknik adam, Real Madrid'in başında eski takımına karşı sahaya çıkacak. Real Madrid - Inter maçına dair detaylar ve canlı izleme ekranı A Spor'da...

REAL MADRID - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Madrid - Inter karşılaşması 8 Eylül 2026 Salı günü oynanacak. Santiago Bernabéu'daki mücadele Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

REAL MADRID - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma tabii Spor ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

MOURINHO ESKİ TAKIMINA KARŞI

Real Madrid - Inter karşılaşması, José Mourinho açısından özel anlam taşıyor. Portekizli teknik adam, Inter'in başında 2009-10 sezonunda Serie A, Coppa Italia ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak tarihi bir üçleme gerçekleştirmişti.

Mourinho, yıllar sonra Real Madrid'in başında Inter'e karşı bu kez rakip olarak sahaya çıkacak. Inter'in günümüzdeki teknik direktörü Cristian Chivu da Mourinho'nun o tarihi Inter kadrosunda forma giyen isimler arasında bulunuyordu.

REAL MADRID SEZONA İYİ BAŞLADI ANCAK BETIS'E KAYBETTİ

Real Madrid, La Liga'da yeni sezona Espanyol, Real Sociedad ve Málaga galibiyetleriyle başladı. Ancak Madrid temsilcisi son lig maçında Real Betis'e deplasmanda 1-0 mağlup olarak sezonun ilk puan kaybını yaşadı.

Kylian Mbappe, yeni sezonda Real Madrid'in hücumdaki en önemli isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Fransız yıldız, Şampiyonlar Ligi öncesinde de takımın en önemli gol silahı konumunda.

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde ise hedefi yine zirvede yer almak. UEFA'nın resmi fikstürüne göre İspanyol ekibinin lig aşamasında Inter'in yanı sıra Roma, Leipzig, AEK, PSV, Arsenal, LASK ve Shakhtar Donetsk ile karşılaşması planlanıyor.

INTER ŞAMPİYONLUK HEDEFİYLE SAHADA

Inter de Şampiyonlar Ligi'ne güçlü bir başlangıç yapmak istiyor. İtalyan temsilcisi, Serie A'da yeni sezona iyi bir performansla başladı. Inter'in kadrosunda Türk futbolseverlerin yakından takip ettiği Hakan Çalhanoğlu da bulunuyor. İtalyan ekibi, Real Madrid karşısında güçlü savunması ve hücum hattındaki yıldızlarıyla deplasmandan avantajlı bir sonuç çıkarmayı hedefliyor.

REAL MADRID - INTER REKABETİNDE SON DÖNEMDE ÜSTÜNLÜK REAL MADRID'DE

İki takım Avrupa kupalarında daha önce birçok kez karşı karşıya geldi. Inter'in resmi sitesindeki geçmiş maçlara göre iki ekip toplamda 19 kez karşılaştı. Bu maçlarda Real Madrid 10 galibiyet alırken Inter 7 kez kazandı, 2 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Son dört karşılaşmada ise Real Madrid üstünlüğü bulunuyor. İki takım 2020-21 ve 2021-22 Şampiyonlar Ligi sezonlarında karşılaşmış ve bu dört maçı da Real Madrid kazanmıştı.

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