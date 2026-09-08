UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşaması heyecanı başlıyor. İlk hafta mücadelesinde Lille, sahasında İspanya temsilcisi Real Betis'i konuk edecek. Futbolseverler karşılaşma öncesinde "Lille - Real Betis maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki Lille - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri ve maç öncesi öne çıkanlar...

Lille - Real Betis maçını takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu heyecanı başlıyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda lig aşamasının ilk haftasında Lille ile Real Betis kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesinde futbolseverlerin en çok araştırdığı konuların başında ise "Lille - Real Betis maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu geliyor.

LILLE - REAL BETIS MAÇI SAAT KAÇTA?

Lille - Real Betis maçı, 8 Eylül 2026 Salı günü oynanacak. Fransa'nın Lille kentindeki Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy'da oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

LILLE - REAL BETIS MAÇI HANGİ KANALDA?

Lille ile Real Betis arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması Türkiye'de tabii Spor 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

LILLE, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GALİBİYETLE BAŞLAMAK İSTİYOR

Lille, 2026-2027 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde yeniden sahne alıyor. Fransız temsilcisi geçtiğimiz sezon Ligue 1'i üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa'nın en önemli kulüp organizasyonunda lig aşamasına katılma hakkı elde etti.

Yeni sezonda teknik direktörlük görevini Davide Ancelotti'ye emanet eden Lille, ligdeki ilk haftalarda yenilgi yüzü görmedi. Fransız ekibi sezonun açılış maçında Angers'ı 2-0 mağlup ederken, ardından Paris Saint-Germain karşısında 2-2 berabere kaldı. Lille son olarak Toulouse deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Lille'in Toulouse karşısındaki galibiyet golünü ise takımla ilk maçına çıkan Ayase Ueda kaydetti. Japon futbolcu, 73. dakikada attığı golle takımına üç puanı getirdi. Lille'in Avrupa arenasındaki iç saha performansı da dikkat çekiyor. Fransız ekibi, İspanyol takımlarına karşı sahasında oynadığı son dokuz maçta yalnızca bir kez mağlup oldu. Bu süreçte Lille üç galibiyet ve beş beraberlik elde etti.

REAL BETIS 20 YIL SONRA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE

Real Betis ise uzun bir aranın ardından Şampiyonlar Ligi'ne geri dönüyor. İspanyol temsilcisi, son olarak 2005-2006 sezonunda organizasyonda mücadele etmişti. Böylece Betis, yaklaşık 20 yıllık aranın ardından Avrupa'nın en üst düzey kulüp turnuvasında yeniden boy gösterecek.

Betis, yeni sezonun ilk bölümünde La Liga'da üç galibiyet ve bir mağlubiyet aldı. İspanyol ekibi son olarak Real Madrid'i 1-0 mağlup ederek dikkat çekici bir galibiyete imza attı. Bu sonuç, Şampiyonlar Ligi öncesinde Betis'in moralini de yükseltti.

LILLE İLE REAL BETIS DAHA ÖNCE KARŞILAŞTI

Lille ile Real Betis daha önce 2018 yılında bir hazırlık maçında karşı karşıya geldi. İki takım arasındaki mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. İki ekip, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında ise yeniden kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında oynanacak Lille - Real Betis karşılaşması, iki takım açısından da organizasyona iyi bir başlangıç yapma fırsatı sunuyor.

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