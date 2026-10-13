Villarreal - Napoli maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak, şifresiz yayınlanacak mı? Şampiyonlar Ligi’nde İspanyol ve İtalyan futbolunun iki temsilcisini karşı karşıya getirecek mücadele öncesinde gözler maç programına çevrildi. Taraftarı önünde sahaya çıkacak Villarreal ile deplasmandan galibiyetle dönmek isteyen Napoli’nin buluşması ne zaman, hangi statta oynanacak? İki takım Avrupa sezonuna nasıl başladı, geçmiş karşılaşmalarda hangi sonuçlar alındı? İşte Villarreal - Napoli maçının canlı yayın bilgileri ve rekabette öne çıkan ayrıntılar...

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Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta, Villarreal ile Napoli arasında önemli bir puan mücadelesine sahne olacak. Avrupa sezonunun açılışında istediği sonucu alamayan iki ekip, bu karşılaşmayla birlikte puan tablosunda yükselmeyi hedefliyor. Daha önce hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Avrupa Ligi'nde karşılaşan takımların yeni randevusu öncesinde yayın bilgileri merak ediliyor. Peki, Villarreal - Napoli maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta oynanacak?

VILLARREAL - NAPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

13 Ekim 2026 Salı günü oynanacak karşılaşmada ilk düdük Türkiye saatiyle 22.00'de çalacak. Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci hafta mücadelesine Villarreal'in sahası Estadio de la Cerámica ev sahipliği yapacak.

VILLARREAL - NAPOLI MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye'deki yayın programında karşılaşma tabii Spor 4 kanalında yer alıyor.

İKİ TAKIM DA İLK PUANLARINI ARIYOR

Villarreal, organizasyonun açılış haftasında Borussia Dortmund deplasmanından 3-2'lik yenilgiyle ayrıldı. Rakip fileleri iki kez havalandırmasına rağmen puan alamayan İspanyol ekibi, bu kez evinde kazanmak istiyor.

Napoli ise ilk karşılaşmasında Arsenal'i ağırladı ve sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Böylece iki takım da ikinci haftaya puansız girdi. İspanya'daki maçın galibi, lig aşamasındaki ilk üç puanını elde edecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÖNCEKİ BULUŞMALAR NAPOLI'NİN

Takımların 2011-2012 sezonundaki Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında Napoli üstünlük kurdu. İtalyan temsilcisi, grup aşamasında hem sahasındaki hem de İspanya'daki maçı 2-0 kazandı.

Villarreal, yeni randevuda bu organizasyondaki geçmiş eşleşmelerden farklı bir sonuç çıkarmaya çalışacak. Napoli ise rakibine karşı Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği galibiyetlere bir yenisini eklemek için mücadele edecek.

AVRUPA LİGİ'NDE TURU VILLARREAL GEÇMİŞTİ

Rekabetin Avrupa Ligi ayağında ise Villarreal'in tur başarıları bulunuyor. İspanyol ekibi, 2010-2011 sezonunda İtalya'daki golsüz beraberliğin ardından evinde 2-1 kazanarak Napoli'yi elemişti.

2015-2016 sezonunda da eşleşmenin kazananı Villarreal oldu. Napoli'de oynanan rövanşın 1-1 tamamlanmasıyla İspanyol temsilcisi bir üst tura yükseldi. İki takımın geçmişi, karşılaşmanın oynandığı organizasyona göre farklı bir üstünlük tablosu ortaya koyuyor

VILLAREAL NAPOLI MAÇI CANLI TAKİP EKRANI