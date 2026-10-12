Sporting Lizbon, Şampiyonlar Ligi’nde Lens deplasmanına çıkmaya hazırlanıyor. Futbolseverler, Lens - Sporting maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının yanıtını araştırıyor. Fransa’daki karşılaşma şifresiz mi yayınlanacak, Türkiye’de hangi yayıncıda yer alacak? Ev sahibi takım taraftarı önünde puan ararken Portekiz temsilcisi Avrupa mücadelesini galibiyetle sürdürmek istiyor. İki ekipte maç öncesi hangi gelişmeler var, kimler forma giyemeyecek? İşte Lens - Sporting Lizbon karşılaşmasının yayın programı ve öne çıkan ayrıntıları...

Lens - Sporting Lizbon karşılaşmasını canlı takip etmek için tıklayınız...

Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon'un yeni durağı Fransa. Lens'e konuk olacak Portekiz temsilcisinde deplasman hazırlıkları sürerken ev sahibi ekip de taraftarı önünde kazanmak için sahaya çıkacak. Karşılaşma öncesinde sağlık durumları nedeniyle görev yapamayacak futbolcular ve teknik direktörlerin değerlendirmeleri gündemde. Lens - Sporting maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? Mücadele şifresiz izlenebilecek mi? İşte maç öncesi bilinmesi gerekenler…

LENS - SPORTING MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında oynanacak Lens - Sporting karşılaşmasının başlama saati TSİ 19.45 olarak açıklandı. 13 Ekim 2026 Salı günü yapılacak mücadeleye Lens'in sahası Bollaert-Delelis Stadı ev sahipliği yapacak.

LENS - SPORTING HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ YAYIN VAR MI?

Lens ile Sporting Lizbon arasındaki karşılaşma, Türkiye'de tabii Spor'dan canlı yayınlanacak. Yayın programında yer alan bu bilginin yanında Türkiye'ye yönelik doğrulanmış bir şifresiz yayın açıklaması bulunmuyor.

SPORTING, BRAGA GALİBİYETİYLE GELİYOR

Portekiz temsilcisi, son lig sınavında Braga deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. İki beraberliğin ardından kazanan Sporting, bu kez Avrupa'da deplasman başarısı arayacak.

Kulübün resmi bilgilendirmesine göre karşılaşma, Lens ile Sporting arasındaki ilk randevu olacak. İki ekip arasındaki rekabetin ilk sonucu, Şampiyonlar Ligi sahnesinde belli olacak.

LENS'TE LYON GALİBİYETİNİN ARDINDAN AVRUPA SINAVI

Lyon'u 2-1 mağlup eden Lens'te teknik direktör Yannick Cahuzac, bu sonucun takıma güven kazandırdığını vurguladı. Fransız çalıştırıcı, Sporting'in hücum gücüne dikkat çekerken kendi sahalarında oynayacak olmalarını önemli bir avantaj olarak değerlendirdi.

MAÇ ÖNCESİNDE İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER

Lens'te Maik Nawrocki ile Abdallah Sima'nın eksikliği devam ediyor. Cahuzac, Jonathan Gradit konusunda da risk alınmayacağını ve oyuncunun durumunun Troyes maçı öncesinde yeniden değerlendirileceğini bildirdi.

Sporting'de ise Zeno Debast'ın antrenmanda yaşadığı rahatsızlık nedeniyle riske edilmeyeceği açıklandı. Rui Borges, deplasmanda karşılaşacakları yüksek tempoya işaret ederek takımının fiziksel mücadeleye hazır olması gerektiğini söyledi. Portekizli teknik adamın değerlendirmesinde Lens'in kanatlardan geliştirdiği hücumlar öne çıktı.

LENS - SPORTING LIZBON MAÇI CANLI TAKİP EKRANI