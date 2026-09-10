UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor. PSV Eindhoven, lig aşamasının ilk haftasında sahasında Shakhtar Donetsk'i konuk edecek. Futbolseverler karşılaşma öncesinde “PSV Shakhtar maçı saat kaçta, hangi kanalda?” ve “PSV Shakhtar canlı izle” sorularına yanıt arıyor. İşte PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk maçının tarihi, saati, yayın kanalı ve canlı izleme bilgileri...

PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk maçını takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 2026-2027 sezonunun ilk lig aşaması maçlarıyla devam ediyor. Futbolseverler özellikle "PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk maçı saat kaçta?", "PSV Shakhtar hangi kanalda?" ve "PSV Shakhtar canlı izle" sorularına yanıt arıyor. Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven, Şampiyonlar Ligi ilk hafta mücadelesinde Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i sahasında ağırlayacak. PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk maçına dair detaylar haberimizde...

PSV EINDHOVEN - SHAKHTAR DONETSK MAÇI SAAT KAÇTA?

PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk maçı 10 Eylül 2026 Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak. UEFA fikstüründe karşılaşmanın başlangıç saati 18.45 CET olarak açıklanmıştır.

PSV SHAKHTAR MAÇI HANGİ KANALDA?

PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk karşılaşmasının Türkiye'deki yayın adresi tabii Spor olarak belirtiliyor.

PSV - SHAKHTAR DAHA ÖNCE KARŞILAŞTI MI?

İki takım daha önce yalnızca bir kez resmi olarak karşı karşıya geldi. PSV Eindhoven ile Shakhtar Donetsk, 2024-2025 Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Eindhoven'da karşılaşmıştı. Shakhtar Donetsk karşılaşmada 2-0 öne geçmesine rağmen PSV Eindhoven müthiş bir geri dönüşe imza attı. Hollanda temsilcisi, 87. dakikadan sonra bulduğu gollerle mücadeleyi 3-2 kazandı. UEFA'nın verilerine göre bu maç, iki takımın birbirleriyle oynadığı ilk ve şu ana kadar tek karşılaşma oldu. PSV'nin galibiyet golü 90+5. dakikada Ricardo Pepi'den geldi. Bu nedenle iki ekip yaklaşık iki yıl sonra yeniden Şampiyonlar Ligi sahnesinde kozlarını paylaşacak.

PSV EINDHOVEN'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ PERFORMANSI

PSV Eindhoven, 2026-2027 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde 20. kez mücadele ediyor. Hollanda temsilcisi bu alanda ülkesinin turnuvadaki en deneyimli takımlarından biri konumunda.

Ancak PSV'nin son yıllarda Şampiyonlar Ligi'nin açılış maçlarında istediği sonuçları almakta zorlandığı görülüyor. UEFA'nın paylaştığı istatistiklere göre PSV, son beş Şampiyonlar Ligi sezonundaki ilk maçlarının tamamını kaybetti. Hollanda ekibinin son açılış galibiyeti ise 2015-2016 sezonunda Manchester United karşısında 2-1'lik skorla gelmişti.

PSV ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde evindeki son maçlarında da istediği istikrarı yakalayamadı. Buna karşın Shakhtar'a karşı oynadığı önceki mücadelede aldığı unutulmaz galibiyet, Hollanda temsilcisine psikolojik açıdan avantaj sağlayabilir.

SHAKHTAR DONETSK'İN ŞAMPİYONLAR LİGİ KARNESİ

Shakhtar Donetsk ise Avrupa kupalarında deneyimli ekiplerden biri olarak dikkat çekiyor. Ukrayna temsilcisi, son yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında mücadele etmeye devam ederken 2017-2018 sezonundan bu yana turnuvada son 16 turunun ötesine geçemedi.

UEFA'nın maç öncesi istatistiklerinde Shakhtar'ın son sekiz grup aşaması/lig aşaması karşılaşmasında yalnızca iki yenilgi aldığı, bu süreçte beş galibiyet ve bir beraberlik elde ettiği belirtiliyor.

Ukrayna temsilcisinin Hollanda takımlarına karşı da olumlu bir geçmişi bulunuyor. Bu nedenle Eindhoven deplasmanında PSV karşısında sürpriz bir sonuca imza atmak isteyecek.

PSV EINDHOVEN - SHAKHTAR DONETSK ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

PSV Eindhoven'ın 2026-2027 Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki fikstürü şöyle:

10 Eylül: PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk

PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk 13 Ekim: Leipzig - PSV Eindhoven

Leipzig - PSV Eindhoven 20 Ekim: Porto - PSV Eindhoven

Porto - PSV Eindhoven 4 Kasım: PSV Eindhoven - Club Brugge

PSV Eindhoven - Club Brugge 24 Kasım: Real Madrid - PSV Eindhoven

Real Madrid - PSV Eindhoven 9 Aralık: PSV Eindhoven - Atlético de Madrid

PSV Eindhoven - Atlético de Madrid 20 Ocak: Viking - PSV Eindhoven

Viking - PSV Eindhoven 27 Ocak: PSV Eindhoven - Stuttgart

Shakhtar Donetsk'in lig aşamasındaki fikstürü ise şu şekilde:

10 Eylül: PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk

PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk 14 Ekim: Shakhtar Donetsk - AEK Athens

Shakhtar Donetsk - AEK Athens 21 Ekim: Inter - Shakhtar Donetsk

Inter - Shakhtar Donetsk 3 Kasım: Shakhtar Donetsk - Sporting CP

Shakhtar Donetsk - Sporting CP 25 Kasım: Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe

Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe 9 Aralık: Slovan Bratislava - Shakhtar Donetsk

Slovan Bratislava - Shakhtar Donetsk 20 Ocak: Leipzig - Shakhtar Donetsk

Leipzig - Shakhtar Donetsk 27 Ocak: Shakhtar Donetsk - Real Madrid

PSV EINDHOVEN - SHAKHTAR DONETSK MAÇI CANLI İZLE (TIKLA-TAKİP ET)