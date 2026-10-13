Hansi Flick: Bu stadyumda oynamak kolay değildi!

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, devre arasında oyuncularına ilk yarıdaki performanslarından memnun olduğunu ve aynı oyunu sürdürmeleri halinde maçı çevirebileceklerini onlara aktardığını dile getirerek, "Bu atmosferde, bu sahada oyunu değiştirmek önemliydi" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Barcelona, deplasmanda Galatasaray'ı 4-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından gerçekleştirilen basın toplantısında Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick açıklamalarda bulundu. İlk yarı ile ikinci yarıda takımın sergilediği performans arasındaki farkın sorulması üzerine devre arasında oyuncularıyla yaptığı konuşmaya değinen Flick, "İlk yarıda sahada gördüklerimden memnun olduğumu söyledim. Çeşitli pozisyonlarda topları kaybettik, ilk yarıda özellikle rakip yarı sahada top kullanma konusunda iyi tercihler yapmadığımızı söyledim. Bu anlamda ikinci yarıda daha iyi olabileceğimizi söyledim. Bu atmosferde, bu sahada oyunu değiştirmek önemliydi. Bunu başardık, oyunu domine etmek güzel oldu. Yamal ikinci yarıda çok iyi bir maç çıkardı. Bizim için bu önemli bir performans oldu" ifadelerini kullandı.

"LAMİNE YAMAL, OLAĞANÜSTÜ BİR OYUNCU"

Lamine Yamal'ın maçın iki yarısındaki performansı hakkında konuşan Flick, genç futbolcunun oyununu değerlendirdi. Flick, "Yamal iyi durumda, fiziksel olarak da çok iyi durumda. Futbol oynamaktan keyif alıyor. İkinci yarıda bunu sahaya yansıttı. Böyle bir oyuncuya sahip olmak önemli. İkinci yarıda maçı bizim adımıza çeviren oyunculardan biri oldu. Aslında Yamal'ı tüm antrenmanda gelip izlediğinizde, gördüğünüzde inanılmaz olduğunu orada da görüyorsunuz. Takımımda olmasından büyük bir mutluluk duyuyorum. Günün sonunda birçok oyuncum var. Tüm pozisyonlarda başarılıyız, iyi oyuncularım var. Tabii ki herkes Yamal'ı izliyor. Normal bu, doğal bir şey. Olağanüstü bir oyuncu. Günün sonunda takım halinde başarılı olmamız önemli. Yamal'ın ikinci yarıda performansı inanılmazdı. Özellikle yaptığı asistler ve son pasları son derece başarılıydı" şeklinde konuştu.

"KALİTEMİZİ VE GÜCÜMÜZÜ GÖSTEREBİLİRSEK OYUNU DÖNDÜREBİLECEĞİMİZİ BİLİYORDUK"

Devre arasında oyuncularına ilk yarıdaki performanslarından dolayı memnun olduğunu ve ikinci yarıda da bu şekilde devam etmeleri halinde maçı çevirebileceklerini söylediğini aktaran Flick, "İlk yarı 1-0 geri düştük. İkinci yarıda oyunu döndürdük, maçı çevirdik ve kazandık. İlk yarıda 1-1'i bulmak önemliydi. Takıma şunu söyledim, ilk yarıda gördüğüm performanstan memnunum. Böyle oynamaya devam edersek, kalitemizi ve gücümüzü gösterebilirsek topu sahada daha iyi çevirirsek oyunu döndürebileceğimizi biliyorduk. Bu seviyede takım olarak oynamak önemli" diye konuştu.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ GİBİ BİR SEVİYEDE ÜST DÜZEY BİR PERFORMANS SERGİLEDİK"

Takımının genel performansından oldukça memnun olduğunu belirten 61 yaşındaki çalıştırıcı, "Futbolda her şey çok hızlı değişebiliyor. Bulunduğumuz durumdan mutluyuz ve gururluyuz. Öz güvenimiz yüksek, oyun tarzımıza olan güvenimiz çok yüksek. Hedeflerim çok daha büyük, kupalar kazanmak. Bu noktada bir şeyler kazanmış değiliz. Sezon sonunda; mayıs-haziran aylarında büyük kupalar, lig şampiyonluğu kazanılıyor. Şu an bunu hedefliyoruz. Antrenmanlarda gösterdiğimiz yüksek performans, sahaya yansıttığımız oyun bunun işaretlerinden bir tanesi. O yüzden şaşırmış değilim. Takımıma olan inancım yüzde yüz. Bunun da sahaya yansımış olması, oyunu kontrol ediyor olabilmemiz önemli. Herkesin topa karşı istekli olması, topa sahip olduğunda kaliteyi sahaya yansıtıyor olmamız önemli. Şampiyonlar Ligi gibi bir seviyede üst düzey bir performans sergiledik" cümlelerine yer verdi.

"ADEYEMİ VE JESUS GİBİ OPSİYONA SAHİP OLMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Sezon başında takıma katılan Karim Adeyemi ve Gabriel Jesus'un performanslarını da değerlendiren Alman teknik adam, "Sezon başında söylemiştim. Bu oyuncular da iyi iş çıkarıyorlar. Bu şekilde opsiyona sahip olmak çok önemli. Adeyemi hızlı bir oyuncu. Aynı zaman da golcü de bir oyuncu. Bugün yine gol attı. Onun için oldukça mutluyum. Jesus'ta iyi bir oyuncu. Şu ankinden daha iyi olacaktır. Biraz daha potansiyeli var. Birkaç hafta içinde bunu sahaya yansıtacaktır" diyerek sözlerini tamamladı.