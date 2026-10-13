Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery: Fenerbahçe büyük bir kulüp

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi konuk edecek Aston Villa'da teknik direktör Unai Emery, kritik mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertlilerin kalitesine dikkat çeken İspanyol çalıştırıcı, Fenerbahçe'ye büyük saygı duyduklarını vurguladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında temsilcimiz Fenerbahçe'yi konuk edecek Aston Villa'da teknik direktör Unai Emery, karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli ekibin kadro kalitesine ve Avrupa tecrübesine dikkat çeken İspanyol teknik adam, Fenerbahçe'ye büyük saygı duyduklarını ifade etti.

"FENERBAHÇE BÜYÜK BİR KULÜP"

Fenerbahçe'nin kadrosunu değerlendiren Unai Emery, sarı-lacivertlilerin önemli oyunculara sahip olduğunu belirtti.

Emery, "Fenerbahçe büyük bir kulüp. Çok büyük bir tarihe sahip. Geçmişte İstanbul'da oynadık, çok zor bir maç oldu. Bu sefer evimizdeyiz. Daha farklı bir kadroları, yeni bir teknik direktörleri var. Onların oyunlarını analiz ediyoruz. Roma da çok iyi bir takım. Lyon'u yendiler daha önce. İyi oyuncuları, iyi teknik direktörleri var. Avrupa'da iyi performans gösteriyorlar." dedi.

Fenerbahçe'nin yıldızlarına da değinen deneyimli çalıştırıcı, "Asensio, Guendouzi, Greenwood fantastik oyuncular. Kalecileri Ederson harika. Kaliteleri çok yüksek. Avrupa'da rekabet edebilme açısından çok iyiler. Fenerbahçe'ye çok saygı duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

"VILLA PARK BİZİM İÇİN ÇOK ÖZEL"

Kendi takımıyla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Emery, Aston Villa'nın sahasında galibiyet almak istediğini vurguladı.

İspanyol teknik adam, "Gerçekçi bir durum içindeyiz, çalışıyoruz ama her şey yeterli değil. Takımla birçok konuşma yapıyoruz, videolarla gösteriyoruz, antrenmanlar yapıyoruz. Her maçta gelişim göstermeye çalışıyoruz. Villa Park'ta henüz bir galibiyet almadık. Bunu yapmak bizim için çok önemli. Yarın bir imkanımız var, gelişmek için. Oyuncuların kendilerini güvende hissetmeleri çok önemli. Villa Park bizim için çok özel bir yer. Taraftarlarımızla birlikte kalemiz burası." şeklinde konuştu.

Aston Villa'nın geçmiş başarılarını oyuncularına hatırlattığını belirten Emery, tribünlerden alacakları desteğin önemine de değindi.

Emery, "Kendimize 1982'de Aston Villa'nın Şampiyonlar Ligi'ni kazandığını, iki sene önce burada nasıl rekabet ettiğimizi hatırlıyoruz. Bunu oyuncularımla paylaşıyorum. Villa Park yine bizim ihtiyacımız olan enerjiyle dolacak. Bir tribün kapalı olduğu için daha az taraftarımız olacak. Bu bir bahane değil. Villa Park'taki normal sayımız olmadan oynamalıyız." dedi.

ASTON VILLA'DA SAKATLIK AÇIKLAMASI

Takımındaki sakat futbolcuların durumuna ilişkin de bilgi veren Unai Emery, bazı oyuncuların Fenerbahçe karşısında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Emery, "Bazı oyuncular için olumsuz durumlar var. Sakatlıklar var. Çözümler bulmaya çalışacağız. Maatsen yarın olmayacak. Goretzka yarın kadroda olacak. Ağrıları olduğu için oynamayacak ama hafta sonu oynayabilir belki. Onana'yı düşünürsek bizimle antrenmanlara başladı, Şampiyonlar Ligi'nde oynayamamıştı. Madjo da antrenmanlara başladı. Umuyorum yarın olmasa da cumartesi oynamaya başlayacak. Sakatlıklar devam ediyor, bazıları sakatlanıyor, bazıları iyileşiyor." ifadelerini kullandı.

NICHOLAS JACKSON DEĞERLENDİRMESİ

Aston Villa'nın hücum oyuncusu Nicholas Jackson hakkında da konuşan Emery, futbolcunun takıma ve oyun anlayışına uyum sağlaması gerektiğini belirtti.

Emery, "Nicholas Jackson bizimleyken nasıl hareket edeceğini, gücünü, hızını, becerilerini anlamalı. Kendini güçlü hissettiği pozisyonları bize gösterdi. Bizim istediğimiz şekilde gelişiyor. Bazı taktiklere, oyun stillerimize uyum sağlaması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"İLK 8 HEDEFİMİZ AYNI"

Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig arasındaki farklara da değinen Unai Emery, Aston Villa'nın Avrupa'daki hedefinin ilk 8 içerisinde yer almak olduğunu söyledi.

Emery, "Şampiyonlar Ligi'nde tek maç oynadık ve kazandık. Yarın bir maç daha var. Premier Lig ise çok zor bir alan. Dünyanın en zor liglerinden birisi. Avrupa arenası ise çok farklı. Premier Lig'de en üst sıralarda kalabilmek çok zor. İki sene önce Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 içindeydik. Bu inanılmaz bir başarı ve hedefimiz aynı. İlk 8 için 5-6 maç kazanmak gerekiyor. Brugge maçını kazandık, Fenerbahçe'ye karşı yeni bir rekabet olacak. Gelişiyoruz, kazanmayı umuyoruz." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcularına da dikkat çeken Emery, sarı-lacivertli ekibin Avrupa'da rekabet edebilecek seviyede olduğunu belirterek sözlerini tamamladı.