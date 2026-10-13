Spor yazarları Fenerbahçe'nin dev maçını yorumladı: Asensio'nun liderliği katkı sağlar!
Sabah gazetesi spor yazarları; Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk, Ömer Üründül ve İskender Günen, Devler Ligi'nin 2. haftasında Aston Villa deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'yi değerlendirdi.
MURAT ÖZBOSTAN: Fenerbahçe, Rize'de kazanıp moral buldu. Asensio'nun dönüşü, İrfan ve Oğuz'un golleri katkı sağladı. Peki, Kanarya Aston Villa karşısında ne yapar? Asensio'nun varlığı kazanma şansını artırır mı?
LEVENT TÜZEMEN: "Avrupa maçlarının havası farklı olur. Roma favoriydi. Ne oldu? Fenerbahçe, Roma'da galibiyeti kaçırdı. Asensio'nun liderliği Aston Villa'ya karşı Fenerbahçe'ye ciddi katkı sağlar."