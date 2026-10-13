Galatasaray-Barcelona maçı izle | TRT 1 canlı, HD, şifresiz canlı yayın

Şampiyonlar Ligi heyecanında Galatasaray ile Barcelona kozlarını paylaşacak. 13 Ekim 2026 Salı günü RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmanın başlama saati ve yayın kanalı merak ediliyor. İtalyan hakem Marco Guida'nın yöneteceği mücadele saat 22.00'de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı, şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. “Galatasaray-Barcelona maçı izle”, “TRT 1 canlı HD izle” ve “Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda?” aramalarına ilişkin detaylar haberimizde...