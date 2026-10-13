Arsenal - Lille maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi’nde İngiliz temsilcisinin Fransız ekibini ağırlayacağı karşılaşma öncesinde gözler canlı yayın bilgilerine çevrildi. Arsenal taraftarı önünde kazanmayı hedeflerken teknik direktör Mikel Arteta’nın kadro tercihleri de merak ediliyor. Peki, Arsenal - Lille maçı ne zaman oynanacak, şifresiz yayınlanacak mı? Mücadele hangi statta yapılacak, ev sahibi ekipte kimler eksik? İşte karşılaşmanın başlama saati, yayın kanalı ve Londra’daki Avrupa randevusu öncesinde öne çıkan gelişmeler...

Arsenal - Lille karşılaşmasını canlı takip etmek için tıklayınız...

Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'in Lille'i ağırlayacağı karşılaşma öncesinde hazırlıklar son aşamaya geldi. Mikel Arteta yönetimindeki İngiliz temsilcisi, taraftarı önünde kazanmanın hesaplarını yaparken kadrodaki son gelişmeler de yakından takip ediliyor. Futbolseverlerin gündeminde ise mücadelenin yayın programı var. Arsenal - Lille maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Karşılaşma ne zaman oynanacak, şifresiz yayın olacak mı? İşte maç öncesi ayrıntılar…

ARSENAL - LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arsenal - Lille karşılaşması, 13 Ekim 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasındaki mücadeleye Londra'daki Emirates Stadı ev sahipliği yapacak.

ARSENAL - LILLE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Karşılaşma Türkiye'de tabii Spor 1'den canlı yayınlanacak.

ARSENAL'İN HEDEFİ İKİDE İKİ

Lig aşamasının ilk haftasında Napoli'yi deplasmanda 1-0 mağlup eden Arsenal, Lille karşısında da kazanarak puanını altıya yükseltmeyi amaçlıyor. İngiliz ekibi, son Premier Lig karşılaşmasında Leeds United'ı 2-1 yenerek Avrupa maçı öncesinde moral buldu.

EMIRATES'TE SON 20 MAÇTA TEK YENİLGİ

Arsenal'in Şampiyonlar Ligi'ndeki iç saha performansı, karşılaşmanın öne çıkan istatistiklerinden biri. Lille'in resmî maç öncesi dosyasına göre Londra temsilcisi, Emirates'te oynadığı son 20 Şampiyonlar Ligi maçında yalnızca bir kez mağlup oldu. Bu yenilgi, 2025'te Paris Saint-Germain karşısındaki yarı final mücadelesinde geldi.

Arsenal ile Lille ise tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. İki kulübün rekabetindeki ilk sonuç, Avrupa'nın en büyük kulüp organizasyonunda belli olacak.

ARTETA'NIN KADRO PLANINI ETKİLEYEN SAKATLIKLAR

Arsenal'de Lille maçı öncesinde Piero Hincapie ve Martin Zubimendi'nin sakatlıkları gündemde. Arteta'nın açıklamalarını aktaran talkSPORT'un haberine göre iki futbolcu, Leeds karşılaşmasının ardından yapılan ek çalışmada ayak bileklerinden sakatlandı ve Lille mücadelesinde görev yapamayacak.

Oyuncuların dönüş takvimi için kesin süre verilmezken Hincapie'nin durumunun daha ciddi olabileceği belirtildi.

LILLE'İN ARDINDAN BAYERN DEPLASMANI

Arsenal'i lig aşamasında yoğun bir program bekliyor. İngiliz ekibi, Lille karşılaşmasının ardından 21 Ekim'de Bayern Münih'e konuk olacak. Arteta'nın takımı, ardından 4 Kasım'da Slavia Prag deplasmanına çıkacak. Lille mücadelesi, arka arkaya oynanacak iki Avrupa deplasmanı öncesindeki iç saha sınavı olacak.

ARSENAL - LILLIE MAÇI CANLI TAKİP EKRANI