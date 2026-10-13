Slavia Prag, Şampiyonlar Ligi’nde Sabah deplasmanına çıkıyor. Azerbaycan temsilcisinin ev sahipliğindeki mücadele yaklaşırken gözler maçın yayın programına çevrildi. Sabah - Slavia Prag maçı hangi kanalda, saat kaçta? Karşılaşma bugün mü oynanacak, Türkiye’de şifresiz izlenebilecek mi? Avrupa arenasındaki randevu öncesinde takımların son sonuçları ve teknik heyetlerden gelen açıklamalar da dikkat çekiyor. Peki, Sabah - Slavia Prag maçı nerede yapılacak? İşte başlama saati, canlı yayın kanalı ve karşılaşma öncesinden önemli notlar...

Sabah - Slavia Prag karşılaşmasını canlı takip etmek için tıklayınız...

Şampiyonlar Ligi'nde Sabah'ın ev sahipliğindeki Slavia Prag karşılaşması öncesinde hazırlıklar tamamlanıyor. Azerbaycan ve Çekya temsilcilerinin mücadelesinde gözler hem sahadaki rekabete hem de teknik heyetlerin tercihlerine çevrildi. Avrupa futbolunu takip edenler ise maçın başlama saatini ve Türkiye yayınını araştırıyor. Sabah - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz izlenebilecek mi? İşte karşılaşmaya ilişkin bilgiler…

SABAH - SLAVIA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Sabah ile Slavia Prag, 13 Ekim 2026 Salı günü TSİ 19.45'te karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasındaki mücadele Bakü Olimpiyat Stadı'nda yapılacak. Sabah Kulübü, karşılaşmanın tarihini ve stat bilgisini resmî duyurusunda paylaştı.

SABAH - SLAVIA PRAG MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Karşılaşmanın Türkiye yayını tabii Spor 1 üzerinden gerçekleştirilecek. Azerbaycan'da ise mücadele İçtimai TV'nin yayın listesinde gösteriliyor.

İLK HAFTANIN ARDINDAN HEDEF GALİBİYET

Slavia Prag, lig aşamasının açılışında Lens'i konuk ettiği karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı. Çekya temsilcisi, Bakü deplasmanında kazanarak ilk hafta yaşadığı puan kaybını telafi etmeyi amaçlıyor.

Sabah da Manchester United karşısındaki 4-0'lık yenilginin ardından ilk puanlarını arayacak. Böylece Bakü'deki karşılaşma, iki takımın da bu sezon lig aşamasında puanla tanışma mücadelesine sahne olacak.

SABAH'IN AVRUPA YOLCULUĞUNDA YENİ DURAK

2017'de kurulan Sabah, kısa kulüp tarihinin en önemli karşılaşmalarından birine hazırlanıyor. Azerbaycan ekibi, Şampiyonlar Ligi ana aşamasında ilk kez ev sahibi olarak sahaya çıkacak.

Valdas Dambrauskas'ın takımı, lig aşamasına ulaşmak için dört eleme turunu geride bıraktı. Hapoel Beer Sheva ile oynanan play-off rövanşındaki 5-2'lik galibiyet, Sabah'a Avrupa'nın en büyük kulüp organizasyonunun ana aşamasının kapısını açtı.

TRPISOVSKY'DEN RAKİBİN HÜCUM GÜCÜNE VURGU

Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky, Sabah'ın hızlı kanatları ve topa sahip olarak geliştirdiği hücumlarla tehlike yaratabilen bir takım olduğunu belirtti. Rakibin adından hareketle değerlendirme yapılmaması gerektiğini vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, oyuncularından sahada beklentilere karşılık vermelerini istedi.

Kadro durumuna da değinen Trpisovsky, Bryan Ouanda'nın tekrarlayan sakatlığı nedeniyle bir sonraki millî araya kadar görev yapamayacağını bildirdi.

VLCEK: HEDEF GALİBİYET HASRETİNİ BİTİRMEK

Slavia savunmasının isimlerinden Tomas Vlcek, kulübün Şampiyonlar Ligi ana aşamasında 19 yıldır galibiyet alamamasına ilişkin soruyu da yanıtladı. Bu sürenin farkında olduklarını belirten Vlcek, Lens karşısındaki performansın olumlu yönlerini koruyarak Bakü'den üç puanla ayrılmak istediklerini söyledi.

SABAH - SLAVIA PRAG MAÇI CANLI TAKİP EKRANI