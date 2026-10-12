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Lamine Yamal'dan İstanbul paylaşımı!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında sahasında Barcelona'yı ağırlayacak. Karşılaşma öncesi Barça'nın yıldız futbolcusu Lamine Yamal flaş bir paylaşımda bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

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Lamine Yamal'dan İstanbul paylaşımı!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında 13 Ekim Salı günü İspanya ekibi Barcelona'yı ağırlayacak.

RAMS Park'taki müsabaka saat 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.

Öte yandan müsabaka öncesi Barça'nın yıldız futbolcusu Lamine Yamal flaş bir paylaşımda bulundu. Yamal, sosyal medya hesabından İstanbul ile ilgili bir paylaşım yaptı.

İŞTE O PAYLAŞIM:

Lamine Yamal'dan İstanbul paylaşımı! - 1


LAMINE YAMAL'IN KIZ ARKADAŞINDAN "İSTANBUL'DAYIZ" PAYLAŞIMI!

Öte yandan Yamal'ın kız arkadaşından da İstanbul ile ilgili bir paylaşım geldi.

Lamine Yamal'dan İstanbul paylaşımı! - 2

#Barça #İstanbul #İspanya #Galatasaray #Rams Park #Lamine Yamal #Barcelona #UEFA Şampiyonlar Ligi
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