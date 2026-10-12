Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Galatasaray maçı öncesi konuştu! "Buradaki atmosfere hazır olmalıyız"

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Galatasaray'a konuk olacak Barcelona'da teknik direktör Hansi Flick ve futbolculardan Pau Cubarsi açıklamalarda bulundu. Teknik Direktör Flick özellikle sarı kırmızılıların tribün atmosferine dikkat çekti. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında İstanbul'da Galatasaray ile karşılaşacak olan Barcelona'da teknik direktör Hansi Flick ve oyunculardan Pau Cubarsi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

Hansi Flick: "Galatasaray büyük takım ve büyük takım gibi oynuyor. Kendilerini çok geliştirdiler. Hücumda çok iyi oyuncuları var. Onlara karşı sahada birlikte hareket etmeliyiz.



"Batrakov'un Galatasaray için iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Genç ve yetenekli bir oyuncuysanız hayalleriniz olur, hayalleriniz varsa da bu hayaliniz Barcelona olabilir. Bunun için çok çalışmak gerekir."

"Gabriel Jesus maça hazır. Oynayıp oynamayacağına yarın karar vereceğiz. Harika birisi. Karakteri çok pozitif. Bizim için çok iyi bir performans ortaya koyuyor."

"Buradaki atmosfere hazır olmalıyız. Bu stadyumdaki atmosfer dünyanın en iyilerinden. Ses seviyesi inanılmaz noktalara ulaşabiliyor."

"Dünyanın en iyi takımı olarak adlandırılmak bir baskı değil. Bu, antrenmanlardaki çalışmalarımızın bir sonucu. Soyunma odasındaki atmosfer harika."

Pau Cubarsi: "Birkaç yıl önceki ilk maçımda Victor Osimhen'e karşı oynadık. Hücumda ne yapmak istediğini bilen bir rakiple karşılaşmayı bekliyoruz. Kendi sahalarında oynadıkları belli olacaktır."

"Galatasaray'ın kalitesini biliyoruz. Buradaki atmosferi biliyoruz. Kulüp olarak ne düşündüklerini biliyoruz."

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