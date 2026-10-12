Galatasaray’ın Barcelona ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Şampiyonlar Ligi’nde tur hesapları merak ediliyor. Galatasaray son 16’ya nasıl kalır, kaç puan gerekiyor? İlk 24’e girmek için kaç maç kazanması lazım? İlk 8 ile play-off hattı arasında ne fark var? Barcelona karşısında alınacak sonuç kalan maçların hesabını nasıl değiştirecek? Puan eşitliğinde hangi averaja bakılacak? İşte sarı-kırmızılıların kalan fikstürü, galibiyet ve beraberlik senaryoları ile Avrupa yolculuğunda yanıtı aranan soruların ayrıntıları...

Galatasaray'ın Barcelona'yı ağırlayacağı karşılaşma öncesinde Şampiyonlar Ligi'nde tur hesapları gündeme geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, kalan maçlardan alınabilecek sonuçların ilk 24 ve son 16 hedefini nasıl etkileyeceğini araştırıyor. Galatasaray son 16'ya nasıl kalır, kaç puan gerekiyor? Üç galibiyet yeter mi, Barcelona karşısında puan kaybı yaşanırsa ne olur? İşte farklı sonuçlara göre hesaplar ve turnuva formatının ayrıntıları…

GALATASARAY SON 16'YA NASIL KALIR?

Galatasaray'ın iki yolu bulunuyor: Sekiz maçlık lig aşamasını ilk 8'de tamamlayarak doğrudan son 16'ya yükselmek veya 9–24 arasında yer alıp iki maçlı play-off eşleşmesini kazanmak. İlk 24'e girmek, tek başına son 16 bileti anlamına gelmiyor. Lig aşamasını 25–36 arasında bitirenler eleniyor.

GALATASARAY'IN KAÇ PUANI VAR, KAÇ MAÇI KALDI?

İlk karşılaşmasında Sporting'e deplasmanda 3-1 yenilen Galatasaray, Barcelona maçına 0 puan ve -2 averajla çıkacak. Sarı-kırmızılıların Barcelona dahil yedi karşılaşması bulunuyor. Bu yedi maçın tamamının kazanılması hâlinde ulaşılabilecek toplam 21 puan.

İLK 24 İÇİN KAÇ PUAN GEREKİYOR?

UEFA'nın belirlediği "şu puanı alan kesin çıkar" şeklinde sabit bir baraj yok. Belirleyici olan, sekiz maç sonunda oluşacak sıralama. Geçmiş iki sezon bunun nedenini gösteriyor:

2024/25: Club Brugge 11 puanla 24. oldu. Dinamo Zagreb' de 11 puan toplamasına rağmen averajla 25. sırada kaldı.

Dinamo Zagreb' de 2025/26: Benfica 9 puanla 24. sırayı aldı. Galatasaray ise 10 puanla 20. olarak play-off'a yükseldi.

Dolayısıyla geçmişte yeterli olan bir puanı, 2026/27 için kesin tur barajı olarak sunmak doğru değil.

GALATASARAY İLK 24 İÇİN KAÇ MAÇ KAZANMALI?

Galibiyet sayısı tek başına yeterli ölçüt değil; beraberlikler de toplamı değiştiriyor. Kalan yedi maç için bazı puan senaryoları şöyle:

3 galibiyet, 4 yenilgi: 9 puan

3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi: 10 puan

3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi: 11 puan

4 galibiyet, 3 yenilgi: 12 puan

4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi: 13 puan

Bunlar puan hesaplarıdır; kesin sıralama veya olasılık tahmini değildir. Üç galibiyetin yeterli olup olmayacağı diğer takımların sonuçlarıyla netleşir. Dört galibiyet de bugünden matematiksel tur garantisi olarak gösterilemez.

DOĞRUDAN SON 16 İÇİN 16 PUAN YETER Mİ?

2024/25'te sekizinci Aston Villa, 2025/26'da sekizinci Manchester City 16 puan topladı. Bu nedenle 16 puan geçmiş sezonlardan bir referans; değişmez bir ilk 8 barajı değil. UEFA.com

Galatasaray'ın kalan yedi maçtaki örnekleri:

5 galibiyet, 2 yenilgi: 15 puan

5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi: 16 puan

5 galibiyet, 2 beraberlik: 17 puan

6 galibiyet, 1 yenilgi: 18 puan

Hangi toplamın doğrudan son 16'ya yeteceği, lig aşamasının genel sonuçlarına bağlı.

BARCELONA MAÇININ SONUCU HESABI NASIL DEĞİŞTİRİR?

Galatasaray'ın 12 puana ulaşması örneği üzerinden:

- Barcelona'yı yenerse: 3 puana çıkar; son altı maçta 9 puan daha gerekir.

- Berabere kalırsa: 1 puana ulaşır; son altı maçta 11 puan gerekir.

- Kaybederse: 0 puanda kalır; son altı maçta 12 puan gerekir.

Buradaki 12 puan, hesaplamayı göstermek için seçilmiş bir hedef. Barcelona yenilgisi tek başına elenme anlamına gelmez; geriye altı maç ve alınabilecek 18 puan kalır.

PUAN EŞİTLİĞİNDE İKİLİ AVERAJ MI GEÇERLİ?

Lig aşamasının sonunda öncelik genel averajda. Eşitlik sürerse sırasıyla atılan gol, deplasmanda atılan gol, galibiyet ve deplasman galibiyeti sayısına bakılıyor.

Ardından rakiplerin toplam puanı, toplam averajı ve toplam golü; disiplin puanı ve kulüp katsayısı devreye giriyor. İkili averaj ilk ölçüt değil.

GALATASARAY'IN KALAN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI