Manchester United’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki Madrid yolculuğu öncesinde gözler takımın hazırlıklarında. Michael Carrick yönetimindeki İngiliz temsilcisi, Atletico deplasmanından istediği sonuçla dönmenin hesaplarını yapıyor. Manchester United maçı saat kaçta, hangi kanalda? Karşılaşma bugün mü oynanacak, Türkiye’de şifresiz yayın bulunuyor mu? United’da kimler kadroda yok, teknik heyetten hangi açıklamalar geldi? İşte Atletico Madrid - Manchester United mücadelesinin canlı yayın bilgileri ve konuk ekip cephesinden son gelişmeler...

Atletico Madrid - Manchester United karşılaşması canlı takip etmek için tıklayınız

Manchester United için sırada İspanya deplasmanı var. Atletico Madrid karşısına çıkacak İngiliz ekibinde Michael Carrick'in kadro planı ve oyuncuların sağlık durumları yakından izleniyor. Kırmızı Şeytanlar'ın Avrupa sınavı öncesinde taraftarların gündemini yayın bilgileri de oluşturuyor. Manchester United maçı saat kaçta başlayacak? Atletico Madrid karşılaşması hangi kanalda ekranlara gelecek, şifresiz izlenebilecek mi? İşte deplasman hazırlıklarından son haberler ve karşılaşmanın programı…

MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester United, 13 Ekim 2026 Salı akşamı TSİ 22.00'de Atletico Madrid ile karşılaşacak. Lig aşamasının ikinci haftasında oynanacak maçın adresi, İspanya'nın başkentindeki Metropolitano Stadı olacak.

ATLETICO MADRID - MANCHESTER UNITED YAYINI HANGİ KANALDA?

İngiliz temsilcisinin Madrid deplasmanı, Türkiye yayın listesinde tabii Spor ekranlarında gösteriliyor. Karşılaşmanın Türkiye'de şifresiz yayınlanacağına ilişkin teyit edilmiş ayrı bir duyuruya ise ulaşılamadı.

UNITED'DA SHAW VE MAINOO KAFİLEDE YOK

Manchester United, Madrid'e iki önemli oyuncusundan yoksun gitti. Michael Carrick, Luke Shaw ile Kobbie Mainoo'nun Tottenham karşılaşmasında yaşadıkları sağlık sorunları nedeniyle takımla seyahat etmediğini açıkladı.

İki futbolcunun Atletico maçına hazır olmadığını belirten Carrick, mevcut oyuncu grubuna güvendiğini de vurguladı. Bu eksikler, teknik heyetin savunma ve orta saha tercihlerini yeniden değerlendirmesini gerektiriyor.

SABAH GALİBİYETİNDEN SONRA DÖRT MAÇLIK HASRET

United, Şampiyonlar Ligi'ne Sabah karşısında aldığı 4-0'lık galibiyetle başladı. Ancak İngiliz ekibi bu sonucun ardından oynadığı dört karşılaşmada kazanamadı.

Son olarak Tottenham ile Old Trafford'da 1-1 berabere kalan United, rakibi 10 kişi kalmasına rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve uzatma dakikalarında yediği golle iki puan bıraktı. Madrid deplasmanı, Carrick'in takımı için galibiyet hasretini sona erdirme fırsatı olacak.

CARRICK'TEN TOPARLANMA MESAJI

Michael Carrick, Atletico karşılaşması öncesinde takımının beklentilerin altında kaldığını kabul etti. Reuters'ın aktardığı açıklamalarda İngiliz çalıştırıcı, yaşanan zorlu dönemin aşılacağına inandığını belirtti.

Carrick'in değerlendirmesi, Madrid'de alınacak sonucun yalnızca Avrupa puan tablosu açısından değil, takımın yeniden güven kazanması bakımından da önem taşıdığını ortaya koyuyor.

CUNHA ESKİ TAKIMINA KARŞI

Karşılaşma, Matheus Cunha açısından da özel bir anlam taşıyor. Brezilyalı futbolcu, 2021-2023 yılları arasında Atletico Madrid formasıyla 54 karşılaşmaya çıktı ve 7 gol attı. Şimdi United oyuncusu olarak eski takımının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

ATLETICO MADRID - MANCHESTER UNİTED CANLI TAKİP EKRANI