Raphinha’nın Galatasaray karşısındaki durumu, Barcelona’nın İstanbul deplasmanı öncesinde araştırılan konular arasında. Raphinha Galatasaray maçında var mı, yok mu? Brezilyalı futbolcunun sakatlığı ne, maç kadrosunda bulunacak mı? Hansi Flick oyuncusu hakkında nasıl bir karar verdi? Raphinha’nın dönüşüne ilişkin tarih açıklandı mı? Galatasaray - Barcelona karşılaşması hangi gün, saat kaçta ve hangi statta oynanacak? İşte sağlık açıklamasından kadro durumuna, maç programından oyuncunun son durumuna kadar merak edilenler...

Barcelona'nın Galatasaray deplasmanı öncesinde Raphinha'nın kadro durumu merak ediliyor. Brezilyalı hücum oyuncusunun milli takım arasındaki sağlık problemi, İstanbul'daki karşılaşmada görev alıp alamayacağı sorusunu beraberinde getirdi. Raphinha Galatasaray maçında var mı, ilk 11'de olacak mı? Hansi Flick ne söyledi? İşte futbolcunun durumuna ilişkin açıklamalar, sezon performansı ve maçın programı…

RAPHINHA GALATASARAY MAÇINDA VAR MI?

Hansi Flick, Raphinha'nın Galatasaray karşısında oynayamayacağını açıkladı. Barcelona Teknik Direktörü, 9 Ekim'deki basın toplantısında Brezilyalı futbolcunun hem Getafe hem de Galatasaray mücadelesinde görev alamayacağını belirtti.

RAPHINHA'NIN SAĞLIK SORUNU NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Raphinha, Brezilya'nın Avustralya'yı 4-2 mağlup ettiği hazırlık karşılaşmasında ilk yarının ardından oyundan çıktı. Brezilya Futbol Konfederasyonunun aktarılan açıklamasında, oyuncunun sağ uyluğunun arka kısmında küçük bir kas ödemi bulunduğu belirtildi. Bu gelişmenin ardından milli takım kampından ayrılan futbolcunun Barcelona'daki dönüş süreci takip edilmeye başlandı.

FLICK NEDEN TEMKİNLİ DAVRANIYOR?

Flick, yapılan kontrollerde dikkate alınması gereken bir sorun görüldüğünü anlattı. Raphinha'nın önceki sezon yaşadığı sakatlıkları hatırlatan Alman çalıştırıcı, oyuncuyu korumaları gerektiğini vurguladı. Teknik direktörün açıklamasında kesin bir dönüş günü bulunmuyor. Bu nedenle Galatasaray maçından sonraki ilk karşılaşmaya mutlaka yetişeceği yönünde bir bilgi verilemiyor.

RAPHINHA'NIN YOKLUĞU BARCELONA İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Brezilyalı oyuncu, milli ara öncesinde tüm organizasyonlarda 8 maçta 14 gole ulaştı. Bu rakam, Barcelona'nın İstanbul'da önemli bir gol katkısından yoksun kalacağını gösteriyor.

Raphinha ayrıca Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında Feyenoord ağlarını iki kez havalandırdı. Barcelona, o karşılaşmayı 5-1 kazanarak lig aşamasına galibiyetle başladı.

BARCELONA'NIN HÜCUMUNDA KİM OYNAYACAK?

Flick, Getafe karşılaşması öncesindeki açıklamasında Gabriel Jesus'un gelişiminden ve antrenman performansından memnun olduğunu dile getirdi. Ancak bu değerlendirme, Galatasaray maçının kesin ilk 11'i olarak sunulmamalı. İstanbul'daki hücum tercihleri resmî kadroyla netleşecek.

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mücadele, 13 Ekim 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 22.00'de, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak. Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci karşılaşması, Barcelona'nın bu sezon organizasyondaki ilk deplasmanı olacak.