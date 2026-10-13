Barcelona karşılaşması öncesinde Galatasaray taraftarları tribünlerde yer almanın koşullarını araştırıyor. Galatasaray - Barcelona bilet fiyatları ne kadar, biletler satışa çıktı mı? En düşük ücret hangi kategoride, Premium bilet kaç TL? Satışta kart şartı var mı, bir kişi birden fazla bilet alabiliyor mu? Başkası adına bilet alınabilir mi, bilet devri mümkün mü? Galatasaray - Barcelona maçı hangi gün ve saat kaçta oynanacak? İşte bilet tarifesi, satış süreci ve stada gidecek taraftarların merak ettiği tüm ayrıntılar...

Barcelona karşılaşması yaklaşırken Galatasaray taraftarları bilet satışına ilişkin bilgileri takip ediyor. Tribün kategorileri arasındaki fiyat farklarının yanı sıra kart şartı ve satın alma sınırı da araştırılıyor. Galatasaray Barcelona bilet fiyatları ne kadar, satış başladı mı? En ucuz bilet hangi kategoride? İşte satış süreci, maç programı ve tribünde yer almak isteyenler için önemli ayrıntılar…

GALATASARAY BARCELONA BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Galatasaray - Barcelona maçının biletleri satışa açıldı. İlk aşama 10 Ekim'de GSPlus Premium ve GSPara kart sahiplerine ayrıldı. GS logolu Passo Taraftar Kartı sahipleri için satış ise 11 Ekim saat 11.00'de başladı.

GALATASARAY BARCELONA BİLET FİYATLARI KAÇ TL?

Kategori ücretleri, düşük fiyattan yükseğe doğru şöyle sıralanıyor:

1. kategori: 2.800 TL

2.800 TL 2. kategori: 3.500 TL

3.500 TL 3. kategori: 13.000 TL

13.000 TL 4. kategori: 15.000 TL

15.000 TL 5. kategori: 22.500 TL

22.500 TL 6. kategori: 25.000 TL

25.000 TL 7. kategori: 30.000 TL

30.000 TL 8. kategori: 35.000 TL

35.000 TL 9. kategori: 40.000 TL

40.000 TL 10. kategori: 45.000 TL

45.000 TL 11. kategori: 50.000 TL

50.000 TL Classic: 65.000 TL

65.000 TL Lux: 67.500 TL

67.500 TL Delux: 70.000 TL

70.000 TL Premium: 75.000 TL

GALATASARAY BARCELONA BİLETLERİ NEREDEN ALINIYOR?

Galatasaray'ın duyurusunda Passo uygulaması ve internet sitesi satış kanalları olarak belirtiliyor. GS logolu taraftar kartı şartı bulunuyor.

ÇOCUKLAR İÇİN ÜCRET ALINIYOR MU?

Kulübün satış koşullarında 0-6 yaşın ücretsiz olduğu belirtiliyor. Duyuruda bu yaş grubu için ayrı koltuk hakkına ilişkin ek bilgi bulunmuyor.

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Galatasaray, Barcelona'yı 13 Ekim 2026 Salı günü saat 22.00'de RAMS Park'ta ağırlayacak. Mücadele, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci maçında oynanacak. Saat bilgisi Türkiye saatine göre açıklandı.