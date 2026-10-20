UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahne alacak Fenerbahçe, 20 Ekim Salı günü Slavia Prag'ı konuk edecek. Saat 19.45'te başlayacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Fenerbahçe - Slavia Prag maçı öncesinde ilk 11'ler, yayın bilgileri ve canlı izleme ekranı futbolseverler tarafından araştırılıyor.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı canlı takip et!

İstanbul'daki Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapılacak mücadelede sarı-lacivertli ekip, kendi sahasında kazanarak Avrupa'daki puanını yükseltmeye çalışacak. Fenerbahçe - Slavia Prag maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Kadıköy'de oynanacak karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler, "TRT 1 canlı izle", "FB maçı canlı izle" ve "Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" aramalarına yöneldi. İşte maç saati, yayın bilgileri ve kadrolar...

FENERBAHÇE - SLAVIA PRAG MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Slavia Prag arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması üçüncü hafta karşılaşması, 20 Ekim 2026 Salı günü saat 19.45'te oynanacak.

FENERBAHÇE - SLAVIA PRAG MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Fenerbahçe - Slavia Prag karşılaşması TRT 1'den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE, AVRUPA'DA 309. SINAVINA ÇIKIYOR

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek. Avrupa futbolunun önemli organizasyonlarından birinde mücadele eden sarı-lacivertliler, bu karşılaşmayla birlikte Avrupa kupalarındaki 309. maçını oynayacak.

Fenerbahçe'nin bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 308 karşılaşmanın 122'si galibiyetle sonuçlandı. Sarı-lacivertli ekip, 68 maçta beraberlik alırken 118 mücadelede sahadan yenilgiyle ayrıldı. Kanarya, söz konusu karşılaşmalarda 418 gol atarken kalesinde 433 gol gördü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ İSTATİSTİKLERİ

Fenerbahçe, Slavia Prag karşılaşmasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 43. kez sahaya çıkacak. Organizasyondaki önceki 42 maçında 11 galibiyet ve 7 beraberlik elde eden İstanbul temsilcisi, 24 kez mağlup oldu.

Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi maçlarında 43 gol kaydetti. Rakiplerinin 77 golüne engel olamayan Fenerbahçe, Slavia Prag mücadelesinde istatistiklerini geliştirmek için mücadele edecek.

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ SERÜVENİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez 1996-1997 sezonunda yer alan Fenerbahçe, daha sonra 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında da organizasyonda mücadele etti.

Sarı-lacivertli takımın Avrupa'daki en dikkat çekici dönemlerinden biri 2007-2008 sezonunda yaşandı. Arthur Zico yönetimindeki Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kadar yükseldi. İngiltere temsilcisi Chelsea ile oynadığı çeyrek final eşleşmesini kaybeden Kanarya, buna rağmen kulüp tarihinin en başarılı Avrupa sezonlarından birini geride bıraktı.

ÇEK TAKIMLARINA KARŞI 17. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Çekya temsilcileriyle bugüne kadar 16 karşılaşma oynadı. Bu maçların 6'sını kazanan sarı-lacivertliler, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Slavia Prag karşılaşması, Fenerbahçe'nin Çek ekiplerine karşı 17. sınavı olacak.

Kanarya, Çek takımlarıyla ilk kez 1983-1984 sezonunda Bohemians Prag karşısında karşılaştı. İki maçta da rakibine mağlup olan Fenerbahçe, 1989-1990 sezonunda Sparta Prag ile oynadığı iki mücadeleyi de kaybetti.

Sarı-lacivertlilerin Çek takımlarına karşı ilk galibiyeti ise 21 Ekim 1992'de Sigma Olomouc karşısında geldi. UEFA Kupası'ndaki ilk maçı 1-0 kazanan Fenerbahçe, rövanşta 7-1 mağlup oldu. Bu sonuç, kulübün Avrupa kupalarındaki en ağır yenilgilerinden biri olarak öne çıktı.

FENERBAHÇE-SLAVIA PRAG MAÇI CANLI İZLE (TIKLA-TAKİP ET)

🏟️ Matchday #MaçVarsaÜlkerVar | @Ulker https://t.co/0mpoXLM9AU — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 20, 2026