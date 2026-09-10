Manchester United-Sabah maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ilk lig aşaması heyecanı sürüyor. Azerbaycan temsilcisi Sabah, tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçında İngiliz devi Manchester United'a konuk olacak. Futbolseverler karşılaşma öncesinde “Manchester United-Sabah maçı saat kaçta, hangi kanalda?” ve “Manchester United-Sabah canlı izle” sorularının yanıtını araştırıyor. İşte Manchester United-Sabah maçının tarihi, saati, yayın kanalı ve canlı izleme bilgileri...