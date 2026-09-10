Manchester United-Sabah maçı saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ilk lig aşaması heyecanı sürüyor. Azerbaycan temsilcisi Sabah, tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçında İngiliz devi Manchester United'a konuk olacak. Futbolseverler karşılaşma öncesinde “Manchester United-Sabah maçı saat kaçta, hangi kanalda?” ve “Manchester United-Sabah canlı izle” sorularının yanıtını araştırıyor. İşte Manchester United-Sabah maçının tarihi, saati, yayın kanalı ve canlı izleme bilgileri...
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk lig aşaması maçları oynanmaya devam ediyor. Gecenin dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Manchester United ile Sabah karşı karşıya gelecek. Azebaycan temsilcisi Sabah, kulüp tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde sahne alacak. Rakibi ise Avrupa kupalarının gediklisi Manchester United olacak. Manchester United-Sabah maçına dair detaylar haberimizde...
MANCHESTER UNITED-SABAH MAÇI NE ZAMAN?
Manchester United-Sabah maçı 10 Eylül 2026 Perşembe günü oynanacak.
MANCHESTER UNITED-SABAH MAÇI SAAT KAÇTA?
Karşılaşma Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.
MANCHESTER UNITED-SABAH MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma Türkiye'de tabii Spor 1 yayın akışında yer alıyor. UEFA'nın resmi yayıncı listesinde Türkiye için TRT gösteriliyor.
MANCHESTER UNITED-SABAH MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Karşılaşma İngiltere'nin Manchester kentindeki Old Trafford'da oynanacak.
MANCHESTER UNITED-SABAH MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?
Karşılaşma resmi yayın platformları üzerinden takip edilebilir. Türkiye'deki güncel yayın akışında mücadele tabii Spor 1'de bulunuyor.
SABAH ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK KEZ Mİ OYNUYOR?
2017'de kurulan Sabah, kulüp tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyor.
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