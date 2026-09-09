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Sporting Lizbon-Galatasaray maçının gollerini izleyin...

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçında Sporting’e konuk oldu. Cimbom henüz 6. dakikada öne geçerken, ev sahibi ekip 27., 57. ve 63. dakikalarda bulduğu gollerle skoru 3-1'e getirdi. İşte maçın golleri...

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Sporting Lizbon-Galatasaray maçının gollerini izleyin...

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk sınavında Sporting ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Mücadelede Cimbom'un ilk golü taç atışının ardından Lucas Torreira'nın ayağından geldi, ev sahibi ekip Catamo, Suarez ve Zalazar ile karşılık verdi. İşte maçın golleri...

TORREIRA 6. DAKİKADA ATTI!

SPORTING, CATAMO İLE SKORU EŞİTLEDİ

ücadelenin 27. dakikasında ev sahibi Sporting'de Catamo, Galatasaray ceza sahasında bulduğu pozisyonda şutunu çekti ve topu Uğurcan'ın solundan ağlarla buluşturdu.

SPORTING PENALTI GOLÜYLE ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmanın 57. dakikasında penaltı kazanan Sporting Lizbon'da Luis Suárez penaltı vuruşunda topu ağlara gönderdi ve skoru 2-1'e getirdi.

FARK 2'YE ÇIKTI

Maçın 63. dakikasında Sporting'de Rodrigo Zalazar attığı şık frikik golüyle farkı 2'ye çıkardı.

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