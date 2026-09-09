Sporting Lizbon-Galatasaray maçının gollerini izleyin...

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçında Sporting’e konuk oldu. Cimbom henüz 6. dakikada öne geçerken, ev sahibi ekip 27., 57. ve 63. dakikalarda bulduğu gollerle skoru 3-1'e getirdi. İşte maçın golleri...