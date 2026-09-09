Sporting Lizbon-Galatasaray maçının gollerini izleyin...
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçında Sporting’e konuk oldu. Cimbom henüz 6. dakikada öne geçerken, ev sahibi ekip 27., 57. ve 63. dakikalarda bulduğu gollerle skoru 3-1'e getirdi. İşte maçın golleri...
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk sınavında Sporting ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Mücadelede Cimbom'un ilk golü taç atışının ardından Lucas Torreira'nın ayağından geldi, ev sahibi ekip Catamo, Suarez ve Zalazar ile karşılık verdi. İşte maçın golleri...
TORREIRA 6. DAKİKADA ATTI!
GOOOLLL! Lucas Torreira doğru zamanda doğru yerde! Temsilcimiz Galatasaray golle başladı maça! pic.twitter.com/70qk9SVR7X— TRT Spor (@trtspor) September 9, 2026
SPORTING, CATAMO İLE SKORU EŞİTLEDİ
ücadelenin 27. dakikasında ev sahibi Sporting'de Catamo, Galatasaray ceza sahasında bulduğu pozisyonda şutunu çekti ve topu Uğurcan'ın solundan ağlarla buluşturdu.
Sporting, Geny Catamo'nun attığı golle skora eşitlik getirdi. 1-1. pic.twitter.com/3lWFY3qCBd— TRT Spor (@trtspor) September 9, 2026
SPORTING PENALTI GOLÜYLE ÖNE GEÇTİ
Karşılaşmanın 57. dakikasında penaltı kazanan Sporting Lizbon'da Luis Suárez penaltı vuruşunda topu ağlara gönderdi ve skoru 2-1'e getirdi.
Sporting, Luis Suárez'in penaltı golüyle öne geçti. 2-1. pic.twitter.com/5p7UFkrDhz— TRT Spor (@trtspor) September 9, 2026
FARK 2'YE ÇIKTI
Maçın 63. dakikasında Sporting'de Rodrigo Zalazar attığı şık frikik golüyle farkı 2'ye çıkardı.
Rodrigo Zalazar'ın golüyle Sporting farkı 2'ye çıkardı. pic.twitter.com/X8yGe5xg0k— TRT Spor (@trtspor) September 9, 2026