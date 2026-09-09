Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Stuttgart, Viking'i 3 golle geçti!
UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Stuttgart, Viking'i 3-1'lik skorla mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Stuttgart ile Viking karşı karşıya geldi.
Stuttgart Arena'da oynanan maçta ev sahibi ekip, Viking'i 3-1 mağlup etti.
Stuttgart'ın gollerini; 20, 26 ve 32. dakikalarda Emredin Demirovic kaydetti. Viking'in tek golü ise 22. dakikada Zlatko Tripic'ten geldi.
Bu sonuçla birlikte Stuttgart, Devler Ligi'ne 3 puanla başladı. Alman ekibi, Avrupa'nın dev arenasının 4. haftasında temsilcimiz Galatasaray'a konuk olacak.