Sporting Lizbon-Galatasaray maçında penaltı kararı!

Sporting Lizbon-Galatasaray maçının 54. dakikasında ev sahibi ekip penaltı kazandı.

Sporting Lizbon-Galatasaray maçının 54. dakikasında ev sahibi ekibin merkezden gelişen hızlı atağında Doumbia'nın derin pasıyla savunma arkasına hareketlenen Suarez, Uğurcan'dan da sıyrılıp son çizgiye hareketlenmek isterken Jakobs'la girdiği mücadele sonucunda yerde kaldı. Hakem bu posizsyonda penaltı noktasını gösterdi. İki dakikalık VAR bekleyişinin ardından hakem kesin olarak penaltı kararına hükmetti ve 57. dakikada Luis Suarez penaltıdan takımını öne geçirdi.



SPORTING'İN PENALTI KAZANDIĞI POZİSYON