Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Sporting Lizbon'a konuk oluyor. Sarı-kırmızılı ekip tarihinde ilk kez resmi bir maçta Portekiz temsilcisiyle karşılaşacak. Futbolseverler ise mücadele öncesinde "Sporting Lizbon - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. İşte karşılaşmanın saati, yayın kanalı ve maç öncesi tüm gelişmeler...

Sporting Lizbon - Galatasaray maçını takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşaması heyecanı devam ediyor. Türkiye'yi turnuvada temsil eden Galatasaray, ilk hafta mücadelesinde Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında daha önce birçok Portekiz temsilcisiyle karşılaşmasına rağmen Sporting ile ilk kez resmi bir maçta kozlarını paylaşacak. UEFA'nın resmi fikstüründe mücadele 9 Eylül 2026 Çarşamba günü yer alıyor. Sporting Lizbon - Galatasaray maçına dair tüm bilgiler ve canlı izleme linki A Spor'da...

SPORTİNG LIZBON - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Sporting Lizbon - Galatasaray maçı 9 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma Sporting'in sahası Estádio José Alvalade'de oynanacak.

SPORTING LIZBON - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Sporting Lizbon - Galatasaray maçı TRT 1'den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY, SPORTING İLE İLK KEZ KARŞILAŞACAK

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 37 farklı ülkeden 113 farklı takımla karşı karşıya geldi. Sporting Lizbon mücadelesiyle birlikte bu sayı 114'e yükselecek. Sarı-kırmızılı takım, Portekiz ekipleriyle ise daha önce 9 Avrupa kupası maçında karşılaştı. Galatasaray bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı."Cimbom"un daha önce karşılaştığı Portekiz takımları arasında Benfica, Braga ve Porto bulunuyor. Sporting ise Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki 4. Portekizli rakibi olacak.

GALATASARAY'IN PORTEKİZ TAKIMLARINA KARŞI KARNESİ

Galatasaray'ın Portekiz ekipleriyle oynadığı 9 karşılaşmada şu sonuçlar ortaya çıktı:

3 galibiyet

1 beraberlik

5 mağlubiyet

10 atılan gol

12 yenilen gol

Sarı-kırmızılıların Portekiz takımlarına karşı deplasman performansı ise iç sahaya göre daha iyi.

Galatasaray, Portekiz temsilcileriyle kendi sahasında oynadığı 4 maçta 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. Deplasmanda çıktığı 5 karşılaşmada ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

SPORTING'İN TÜRK TAKIMLARINA KARŞI KARNESİ

Sporting Lizbon da Galatasaray karşılaşması öncesinde Türk takımlarına karşı önemli bir Avrupa kupası geçmişine sahip. Portekiz ekibi, Türk takımlarıyla oynadığı 10 Avrupa kupası maçında 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Sporting daha önce Kocaelispor, Gençlerbirliği, Başakşehir ve Beşiktaş ile karşılaştı. Portekiz temsilcisi 1993-94 sezonunda Kocaelispor ile eşleşirken, 2003-04 sezonunda Gençlerbirliği ile mücadele etti. Sporting ayrıca son yıllarda Beşiktaş ve Başakşehir ile de Avrupa kupalarında karşı karşıya geldi.

LEAO ESKİ TAKIMINA KARŞI

Sporting Lizbon - Galatasaray karşılaşması, sarı-kırmızılı takımın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Rafael Leao açısından da özel bir anlam taşıyor. Portekizli yıldız, futbol kariyerine Sporting altyapısında başladı. 2018 yılında Lille'e transfer olan Leao, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Milan formasıyla Avrupa'nın önemli yıldızlarından biri haline geldi. Galatasaray'ın yeni yıldızı, Sporting karşısında forma giymesi halinde ilk kez eski kulübüne rakip olacak.

İŞTE OKAN BURUK'UN LIZBON'DAKİ MUHTEMEL 11'İ

Uğurcan, Sallai, Sanchez, Bitshiabu, Jakobs, Torreira, Sara, Batrakov, Sane, Yunus, Barış Alper

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Sporting Lizbon maç günü paylaşımı

Galatasaray maç günü paylaşımı