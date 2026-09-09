Napoli - Arsenal maçı saat kaçta, hangi kanalda? Canlı takip et!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 9 Eylül Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. Gecenin dikkat çeken mücadelelerinden birinde Napoli, sahasında Arsenal'i konuk edecek. Futbolseverler ise maçın başlama saatini ve hangi kanaldan yayınlanacağını araştırıyor. Peki Napoli - Arsenal maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri ve mücadele öncesi son gelişmeler...
Napoli - Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayın!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşaması heyecanı sürüyor. İlk hafta karşılaşmaları kapsamında Napoli ile Arsenal kozlarını paylaşacak. İtalya'da oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler, "Napoli - Arsenal maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. Arsenal, Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk maçına güçlü bir başlangıç yapmak istiyor. UEFA'nın maç öncesi kadro değerlendirmesine göre İngiliz ekibinde William Saliba sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Cristhian Mosquera ve Jurrien Timber ise şüpheli oyuncular arasında bulunuyor. Napoli cephesinde ise Scott McTominay ve Andre-Frank Zambo Anguissa karşılaşmada forma giyemeyecek oyuncular arasında. David Neres'in durumu ise maç öncesinde belirsizliğini koruyor. UEFA'nın tahmini kadro çalışmasında Kevin De Bruyne de Napoli'nin orta saha hattında yer alıyor. Napoli - Arsenal maçına dair tüm detaylar ve canlı izleme ekranı A Spor'da...
NAPOLI - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?
Napoli - Arsenal maçı 9 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.
NAPOLI - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?
Napoli - Arsenal karşılaşması Türkiye'de tabii Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Napoli muhtemel 11: Meret, Di Lorenzo, Marin, Rrahmani, Spinazzola, De Bruyne, Lobotka, Gilmour, Politano, Hojlund, Santos
Arsenal muhtemel 11: Raya, White, Konsa, Gabriel, Hincapie, Zubimendi, Rice, Saka, Odegaard, Tzolis, Havertz
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