Napoli - Arsenal maçı saat kaçta, hangi kanalda? Canlı takip et!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 9 Eylül Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. Gecenin dikkat çeken mücadelelerinden birinde Napoli, sahasında Arsenal'i konuk edecek. Futbolseverler ise maçın başlama saatini ve hangi kanaldan yayınlanacağını araştırıyor. Peki Napoli - Arsenal maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri ve mücadele öncesi son gelişmeler...