Roma'nın Fenerbahçe maçı kamp kadrosu açıklandı! O isim kafilede yer almadı
UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak Roma'nın İstanbul kafilesi belli oldu. Listede o isim yer almadı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Roma, deplasmanda temsilcimiz Fenerbahçe'ye konuk olacak. İtalyan ekibinin maç öncesi kamp kadrosu belli oldu.
Sakatlığı devam eden takım kaptanı Lorenzo Pellegrini listede yer almadı.
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