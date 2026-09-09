Sporting Lizbon - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonundaki ilk maçında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'a konuk oluyor. Sarı-kırmızılı ekip, lig etabına galibiyetle başlamak isterken gözler Lizbon'daki kritik mücadeleye çevrildi. Sporting Lizbon - Galatasaray maçı 9 Eylül Çarşamba günü TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ve Tabii ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının ilk haftasında Sporting Lizbon ile karşı karşıya gelecek. Sporting Lizbon - Galatasaray maçı 9 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. Lizbon'daki Jose Alvalade Stadı'nda oynanacak mücadele, Galatasaray'ın yeni Avrupa sezonundaki ilk sınavı olacak. Sarı-kırmızılı ekip, Portekiz deplasmanından galibiyetle ayrılarak Devler Ligi'ne 3 puanla başlamayı hedefliyor. Galatasaray'da karşılaşma öncesinde sakatlıklar nedeniyle bazı önemli oyuncuların durumları gündemde. Güncel haberlerde Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın forma giyemeyeceği, Wilfried Singo'nun da sakatlığı nedeniyle kadroda bulunmayacağı aktarıldı.

SPORTING LIZBON - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Sporting Lizbon - Galatasaray maçı 9 Eylül 2026 Çarşamba günü (bu akşam) saat 22.00'de başlayacak.

SPORTING LIZBON - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT 1 ve Tabii'den canlı yayınlanacak.

SPORTING LIZBON - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Sporting Lizbon, 9 Eylül Çarşamba günü karşılaşacak.

SPORTING LIZBON- GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele Lizbon'daki Jose Alvalade Stadı'nda oynanacak.

SPORTING LIZBON - GALATASARAY MAÇINI KİM YÖNETECEK?

Karşılaşmada Norveçli hakem Espen Eskas düdük çalacak.

SPORTING LIZBON - GALATASARAY CANLI NASIL İZLENİR?

Mücadele Türkiye'de TRT 1 ve Tabii üzerinden resmi olarak takip edilebilecek.

SPORTING LIZBON İLE GALATASARAY DAHA ÖNCE KARŞILAŞTI MI?

İki takım daha önce resmi bir maçta karşı karşıya gelmedi. 9 Eylül'deki mücadele ilk resmi karşılaşmaları olacak.