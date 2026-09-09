Galatasaray öne geçtiği maçta Sporting Lizbon’a mağlup oldu

Şampiyonlar Ligi’ne Sporting Lizbon deplasmanında başlayan Galatasaray, öne geçtiği karşılaşmada rakibine mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda yediği gollerle sahadan puansız ayrıldı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında konuk olduğu Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 yenildi.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli futbol turnuvasındaki 19. sezonuna başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk müsabakasına başkent Lizbon'daki Jose Alvalade Stadı'nda çıktı.

Mücadeleye iyi başlayan "Cimbom" 5. dakikada Gonçalo Inacio'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. İlk 10 dakikada oyunun hakimi olan ve pozisyonlara giren Galatasaray, daha sonra kontrolü rakibine kaptırdı. Yeşil-beyazlı ekip, Geny Catamo'nun 27. dakikada kaydettiği golle beraberliği yakaladı. Sporting'in beraberlik golünden sonra dengeli geçen mücadelede sarı-kırmızılılar, Leroy Sane ile 37. dakikada net bir gol fırsatından yararlanamadı. Başka gol sesi çıkmayınca ilk 45 dakika 1-1 eşitlikle sona erdi.

Galatasaray, karşılaşmanın ikinci yarısında rakibinin geri dönüşüne engel olamadı. Maçın 57. dakikasında Luis Suarez'in penaltı golüyle 2-1 geri düşen sarı-kırmızılılar, 63. dakikada Rodrigo Zalazar'ın frikikten kaydettiği golle sahadan 3-1 yenik ayrıldı.

BU SEZONKİ İLK YENİLGİSİNİ YAŞADI

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon resmi maçlardaki ilk mağlubiyetini aldı.

Bu sezon Sporting maçına kadar tüm karşılaşmalarına Trendyol Süper Lig'de çıkan Galatasaray, söz konusu 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Süper Lig'deki son 3 maçı kazanan Okan Buruk'un öğrencileri, Sporting yenilgisiyle hem bu sezonki ilk mağlubiyetlerini yaşadı hem de galibiyet serilerini sürdüremedi.

SPORTING TARAFTARINDAN LEAO'YA PROTESTO

Ev sahibi ekibin taraftarları, altyapılarından yetişen Galatasaray'ın yeni yıldızı Rafael Leao'yu protesto etti.

Portekiz temsilcisinin bir grup maskeli taraftarı, 2018'de tesisleri basarak futbolculara saldırdı. Sporting altyapısından çıkan Leao'nun aralarında bulunduğu bazı futbolcular, bu olay sonrasında can güvenliğinin tehlikede olduğunu öne sürerek sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Leao, 45 milyon avroluk çıkış maddesine rağmen Sporting'den bedelsiz ayrılarak Fransa temsilcisi Lille'e transfer oldu. Burada gösterdiği performansla adından söz ettiren 27 yaşındaki futbolcu, yaklaşık 30 milyon avro bedelle İtalya ekibi Milan'a gitti.

Portekiz Spor Tahkim Mahkemesinin, 2022 yılındaki kararında Leao haksız bulunarak Sporting'e faiziyle yaklaşık 20 milyon avro ödenmesine hükmetti. Bu bedel Lille ile Milan arasındaki anlaşma gereği İtalyan temsilcisi tarafından ödendi. Böylece Milan'ın ödediği bonservis ücreti 50 milyon avroyu buldu.

Olaylı ayrılığın ardından ilk kez Sporting'e rakip olarak Jose Alvalade Stadı'na gelen Leao'ya yeşil-beyazlı taraftarlar tepki gösterdi. Maçın 58. dakikasında Leroy Sane'nin yerine oyuna giren Leao, topu her aldığında ıslıklandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SEZONA İYİ GİREMİYOR

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde grup/lig aşamasında yaptığı 10 ilk hafta maçının sadece 1'ini kazanabildi.

Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçteki açılış maçlarından 4'ünden beraberlikle ayrılırken, 5 kez de mağlup oldu.

AVRUPA'DA SON 16 DEPLASMANDA 1 KEZ GÜLEBİLDİ

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında çıktığı son 16 deplasman müsabakasının sadece birinde kazanabildi.

Galatasaray, 2023-2024 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2-1 yenildiği Bayern Münih müsabakasıyla başlayan süreçte Avrupa kupalarında 16 dış saha maçı yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte sadece geçen sezon Hollanda temsilcisi Ajax'ı (3-0) mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray, diğer 15 mücadelede 3 beraberlik alırken, 12. kez yenildi.

GALATASARAY'IN SON 40 AVRUPA MAÇINDA GOL OLDU

Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupalarında yaptığı son 40 müsabakada en az 1 gol atıldı.

Sarı-kırmızılı takımın, 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İspanya temsilcisi Barcelona ile deplasmanda yaptığı mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu karşılaşma, Galatasaray'ın Avrupa kupalarında gol sesinin çıkmadığı son maçı oldu.

Galatasaray'ın ardından çıktığı 40 maçta iki takımdan biri en az bir kez fileleri havalandırdı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



3. dakikada Sara, sağdan kullandığı kornerde topu ceza sahası sağ çaprazında uygun durumda bulunan Sallai'ye gönderdi. Macar futbolcunun gelişine yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

5. dakikada Galatasaray öne geçti. Jakobs'un soldan ceza sahasına uzun kullandığı taç atışında Sanchez'in vurduğu topu, kaleci Rui Silva çizgiden çıkardı. Altıpas içinde pozisyonu takip eden Torreira'nın vuruşunda Inacio'ya da çarpan meşin yuvarlağa Rui Silva bir kez daha müdahale etti. Ancak Norveçli hakem Eskas, topun çizgiyi geçtiğini belirterek orta noktayı gösterdi: 0-1.

7. dakikada Batrakov'un pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Sara'nın zayıf olan sağ ayağıyla çıkardığı şutta top, kaleci Rui Silva'da kaldı.

27. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Hızlı gelişen Sporting atağında ceza sahası sağ tarafında son çizgiye yakın topla buluşan Araujo ortasını yaptı. Savunmada Sara'nın dokunduğu top, penaltı noktası gerisindeki Catamo'nun önünde kaldı. Batrakov ile girdiği ikili mücadelede meşin yuvarlağı önüne almayı başaran Catamo, düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 1-1.

37. dakikada sağ kanatta topla buluşan Sane, pasını ceza yayı gerisindeki Yunus Akgün'e aktardı. Yunus, topu yay içindeki Barış Alper Yılmaz'a vererek koşusuna devam etti. Milli futbolcu, takım arkadaşının yeniden kendisine vermek istediği topu ıskaladı. Ancak meşin yuvarlak ceza sahasının sağındaki Sane'ye geldi. Bir rakibinden sıyrılarak kaleciyle karşı karşıya kalan Alman futbolcunun şutunda top uzak köşeden az farkla auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı, 1-1 sona erdi.

54. dakikada Sporting penaltı kazandı. Savunma arasına atılan pasa hareketlenen Suarez, kaleci Uğurcan'dan sıyrıldıktan sonra Jakobs ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca Norveçli hakem Espen Eskas penaltı kararı verdi. 57'nci dakikada penaltıyı kullanan Suarez, meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan'ın sağından ağlarla buluşturdu: 2-1.

63. dakikada yeşil-beyazlılar farkı 2'ye çıkardı. Sallai ile ceza sahası dışında sol çaprazda ikili mücadeleye giren Guilherme'nin yerde kalmasıyla kazanılan faulde topun başına Zalazar geçti. Uruguaylı futbolcunun sert şutunda top yakın direk dibinden ağlara gitti: 3-1.

71. dakikada seri paslaşmalarla gelen Sporting'de Altimira, ceza sahası içinde kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda iyi yer tutan Uğurcan, meşin yuvarlağın sahibi oldu.

83. dakikada sağ kanatta ceza sahası ile taç çizgisi arasından kazanılan serbest vuruşu Sara kullandı. Brezilyalı oyuncunun sert bir şekilde orta şut karışımı vuruşunda kaleci Rui Silva son anda tokatlayarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

Mücadele 3-1 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Jose Alvalade

Hakemler: Espen Eskas, Jan Erik Engan, Alf Olav Rossland (Norveç)

Sporting: Rui Silva, Vagiannidis (Dk. 84 Fresneda), Quaresma (Dk. 84 Debast), Inacio, Araujo, Altimira, Doumbia (Dk. 74 Andersen), Catamo, Zalazar (Dk. 66 Gonçalves), Guilherme, Suarez (Dk. 74 Ioannidis)

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Jakobs, Eren Elmalı, Torreira (Dk. 85 Ugochukwu), Sara (Dk. 85 Nhaga), Sane (Dk. 58 Leao), Batrakov (Dk. 64 Deniz Gül), Yunus Akgün (Dk. 85 İlkay Gündoğan), Barış Alper Yılmaz

Goller: Dk. 5 Inacio (Kendi kalesine) (Galatasaray), Dk. 27 Catamo, Dk. 57 Suarez (Penaltıdan), Dk. 63 Zalazar (Sporting)

Sarı kartlar: Dk. 22 Altimira, Dk. 44 Suarez (Sporting), Dk. 52 Eren Elmalı, Dk. 80 Deniz Gül, Dk. 83 Okan Buruk (Teknik direktör), Dk. 90+5 Jakobs (Galatasaray)