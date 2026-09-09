Halil Umut Meler’e UEFA’dan görev

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini yöneten Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde PSV-Shakhtar Donetsk karşılaşmasında düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e UEFA Şampiyonlar Ligi'nde görev verildi. Meler, 10 Eylül Perşembe günü PSV ile Shakhtar Donetsk arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek.

Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Cihan Aydın dördüncü hakem, Christian Dingert VAR, Fedayi San ise AVAR olarak görev alacak.