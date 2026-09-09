Fenerbahçe, 18 yıl sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahne alıyor. Sarı-lacivertliler lig aşamasındaki ilk maçında İtalyan devi Roma'yı konuk edecek. Peki Fenerbahçe - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Devler Ligi'ndeki kritik karşılaşmanın tüm detayları...

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasındaki ilk maçında İtalyan temsilcisi Roma'yı konuk ediyor. Sarı-lacivertliler, 18 yıl sonra yeniden Devler Ligi sahnesine çıkarken gözler Kadıköy'deki kritik mücadeleye çevrildi. Fenerbahçe ile Roma tarihlerinde ilk kez resmi bir maçta karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşma öncesinde tüm detaylar...

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE ROMA MAÇIYLA BAŞLIYOR

Fenerbahçe'nin uzun yıllar süren Şampiyonlar Ligi hasreti sona eriyor. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda son olarak 2008-2009 sezonunda mücadele etmişti. Kanarya, 18 yıl aradan sonra yeniden Şampiyonlar Ligi sahnesine çıkarken ilk rakibi İtalya'nın köklü kulüplerinden Roma olacak.

Fenerbahçe açısından bu karşılaşma, yalnızca lig aşamasının ilk maçı olması nedeniyle değil, uzun yıllar sonra yeniden Devler Ligi atmosferine dönülmesi açısından da büyük önem taşıyor.

FENERBAHÇE - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatındaki ilk maçında Roma'yı ağırlayacak. Fenerbahçe - Roma karşılaşması 10 Eylül 2026 Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak. Mücadele İstanbul'da, Fenerbahçe'nin sahası Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE NASIL KALDI?

Fenerbahçe, 2026-2027 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan başladı. Sarı-lacivertli ekip ilk olarak Polonya temsilcisi Górnik Zabrze ile karşılaştı. Fenerbahçe, rakibini iki maç sonunda geçerek 3. eleme turuna yükseldi.

Kanarya, bu turda Avusturya ekibi Sturm Graz ile eşleşti. Fenerbahçe, iki karşılaşmanın ardından Avusturya temsilcisini de saf dışı bırakarak play-off turuna yükseldi. Play-off turunda Fransız temsilcisi Lyon ile eşleşen sarı-lacivertliler, İstanbul'daki ilk maçta 1-1 berabere kaldı. Deplasmandaki rövanşta ise rakibini 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi lig aşamasına adını yazdırdı. Böylece Fenerbahçe, uzun yıllar sonra yeniden Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda mücadele etme hakkı kazandı.

ROMA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DOĞRUDAN KATILDI

Fenerbahçe'nin rakibi Roma ise Şampiyonlar Ligi'ne eleme oynamadan katıldı. İtalyan ekibi, geçtiğimiz sezon Serie A'yı 3. sırada tamamlayarak Devler Ligi'nde doğrudan lig aşamasında mücadele etme hakkı elde etti. Gian Piero Gasperini yönetimindeki Roma, yeni sezona da oldukça etkili bir başlangıç yaptı.

ROMA SERIE A'DA LİDER

Roma, Serie A'da oynadığı ilk 3 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Başkent ekibi, 3 maç sonunda topladığı 9 puanla zirvede yer alıyor. Roma bu karşılaşmalarda rakip filelere 10 gol gönderirken kalesinde yalnızca 1 gol gördü.

İtalyan temsilcisinde sezon başlangıcında özellikle Donyell Malen dikkat çekti. Malen 5 golle takımının en skorer ismi olurken, Matias Soulé 2 gol kaydetti. Mario Hermoso, Rodrigo Mora ve Niccolò Pisilli ise birer golle takımlarına katkı verdi. Bu istatistikler, Fenerbahçe'nin karşılaşmada ne kadar zorlu bir rakiple karşılaşacağının da göstergesi olarak öne çıkıyor.

FENERBAHÇE İLE ROMA İLK KEZ RESMİ MAÇTA KARŞILAŞACAK

Fenerbahçe ile Roma, kulüp tarihleri boyunca ilk kez resmi bir müsabakada karşı karşıya gelecek. İki takım daha önce 2014 yılında hazırlık maçında karşılaşmıştı. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele 3-3'lük beraberlikle sonuçlanmıştı. Söz konusu dönemde Salih Uçan'ın Fenerbahçe'den Roma'ya transferi de gündemin önemli başlıklarından biriydi. Ancak iki takım arasındaki bu karşılaşma resmi müsabaka niteliği taşımıyordu. Bu nedenle 10 Eylül'deki mücadele, Fenerbahçe - Roma rekabetinin ilk resmi karşılaşması olacak.

FENERBAHÇE'NİN İTALYAN TAKIMLARIYLA 16. MAÇI

Sarı-lacivertli takım, Roma karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarında İtalyan ekiplerine karşı 16. maçına çıkacak. Fenerbahçe bugüne kadar İtalya temsilcileriyle oynadığı 15 karşılaşmada 4 galibiyet elde etti. Kanarya bu maçlardan 1'inde beraberlik yaşarken, 10 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe'nin daha önce karşılaştığı İtalyan takımları arasında Juventus, Milan, Inter, Parma, Atalanta, Fiorentina, Lazio ve Palermo bulunuyor. Sarı-lacivertlilerin bu istatistikte galibiyet sayısını artırmak için hedefi ise Roma karşısında sahadan 3 puanla ayrılmak.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA KUPALARINDA 307. MAÇI

Roma karşılaşması Fenerbahçe açısından Avrupa kupaları tarihinde de özel bir anlam taşıyor. Sarı-lacivertli ekip, Roma mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarında 307. maçına çıkacak.

Fenerbahçe geride kalan Avrupa kupası maçlarında 122 galibiyet aldı. Kanarya 117 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılırken, 67 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmalarda rakip fileleri 417 kez havalandırdı. Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında kalesinde gördüğü gol sayısı ise 426 oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 41. MAÇ

Fenerbahçe, Roma karşılaşmasıyla birlikte Şampiyonlar Ligi tarihindeki 41. maçına çıkacak. Sarı-lacivertli takım daha önce Devler Ligi'nde oynadığı 40 karşılaşmada:

11 galibiyet

6 beraberlik

23 mağlubiyet

aldı. Fenerbahçe bu maçlarda 42 gol atarken kalesinde 70 gol gördü.

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ EN İYİ DERECESİ

Fenerbahçe daha önce Şampiyonlar Ligi'nde 6 farklı sezonda mücadele etti. Sarı-lacivertliler organizasyonda ilk kez 1996-1997 sezonunda yer aldı. Daha sonra 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etti. Fenerbahçe'nin Devler Ligi'ndeki en başarılı sezonu ise 2007-2008 oldu. Kanarya o sezon Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kadar yükseldi. Fenerbahçe, çeyrek finalde İngiliz devi Chelsea'ye elenerek organizasyona veda etti.

FENERBAHÇE 18 YIL SONRA DEVLER LİGİ'NDE

Fenerbahçe'nin Roma karşılaşması, sarı-lacivertli taraftarlar açısından uzun bir bekleyişin ardından geliyor. Kanarya, 2008-2009 sezonundan sonra Şampiyonlar Ligi lig aşamasında yer alamamıştı. 18 yıllık aranın ardından yeniden Devler Ligi'ne dönen Fenerbahçe, bu kez organizasyonun yeni formatında mücadele edecek. Yeni formatta klasik grup sistemi bulunmuyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YENİ FORMAT

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni formatla birlikte 36 takım tek bir lig tablosunda mücadele ediyor. Her takım lig aşamasında 8 farklı rakiple karşılaşıyor. 8 maçın tamamlanmasının ardından oluşacak puan durumunda:

1-8. sıradaki takımlar: Doğrudan son 16 turuna yükselecek.

9-24. sıradaki takımlar: Son 16 turuna kalabilmek için play-off oynayacak.

25-36. sıradaki takımlar: Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek.

Bu nedenle Fenerbahçe'nin Roma karşısında alacağı sonuç, uzun lig aşamasının yalnızca ilk adımı olacak.

İSMAİL KARTAL'IN AVRUPA KARNESİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımın başında daha önce 3 farklı sezonda Avrupa kupalarında görev yaptı. Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Avrupa kupalarında toplam 24 karşılaşmaya çıktı. Bu maçların 18'i UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde, 6'sı ise Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynandı. İsmail Kartal döneminde Fenerbahçe bu karşılaşmalarda:

15 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Deneyimli teknik adam, Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki Roma karşılaşmasıyla Avrupa karnesine yeni bir maç daha ekleyecek.

ROMA'YI GASPERINI ÇALIŞTIRIYOR

Fenerbahçe'nin karşısında İtalya futbolunun deneyimli teknik adamlarından Gian Piero Gasperini yönetimindeki Roma bulunuyor. Roma'nın sezona Serie A'da 3'te 3 yaparak başlaması, İtalyan temsilcisinin form grafiğini ortaya koyuyor. Başkent ekibinin hücumdaki üretkenliği de Fenerbahçe karşılaşması öncesinde dikkat çekiyor. Roma'nın ilk 3 lig maçında 10 gol atması, sarı-lacivertli savunmanın karşılaşmada dikkat etmesi gereken noktaların başında geliyor.

JESUS GIL MANZANO DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe - Roma karşılaşmasında İspanyol hakem Jesus Gil Manzano düdük çalacak. Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ve Guadalupe Porras Ayuso yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Juan Martinez Munuera olacak. VAR görevinde ise Cesar Soto yer alacak. AVAR görevini Valentin Gomez üstlenecek.