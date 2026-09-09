Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sporting maçı öncesi konuştu: Önemli eksiklerimiz var ama...

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Sporting deplasmanına konuk olacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç öncesi konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Sporting deplasmanına konuk olacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adam, "Kendi 11'imiz... Daha hazır oyuncuları tercih ettik. Gelen yeni transferler oldu. Leao'yu, Deniz'i oynatmıştık. Devamında kullanılabilecek durumdalar. Bitshiabu'nun biraz daha diğerlerine göre süresi var. Yavaş yavaş takım içerisine sokmak gerekiyor. Eksiklerimiz var, önemli eksikler. İyi bir 11'le sahaya çıkacağız. İsteyen, inanan bir 11. Leao ve Deniz Gül'ü oyunun devamında kullanmak istiyoruz. Bitshiabu'nun, diğerlerine göre biraz daha süresi var. Onu da önümüzdeki maçlarda yavaş yavaş takım içerisine sokmamız gerekiyor. Oyun içi kararlar önemli olacak. Planları doğru uygulamak gerekiyor. Rakibimizde de 3 değişiklik var. Kompakt oynamak önemli. Beraber oynamak önemli. Çok hareketli, sabit kalmayan bir takım. Hücuma hızlı giden bir takım. Savunmadaki hızımız, hücuma çıkarken hızımız önemli. Hücum geçişleri bizim için önemli olacak. İyi baskı yapan takımız. Baskı sonrası geçişler önemli olacak. İyi bir takıma karşı oynayacağız. İnşallah galibiyetle ayrılırız." dedi.