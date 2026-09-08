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Şampiyonlar Ligi'nde ilk gün sona erdi! İşte gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başladı. Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvasında birbirinden önemli karşılaşmalar oynandı. İşte Devler Ligi'nde ilk gecenin sonuçları...

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Şampiyonlar Ligi'nde ilk gün sona erdi! İşte gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başladı. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda futbolseverleri birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bekliyor. Temsilcilerimizden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da boy göstereceği turnuvada, dev takımlar sahne aldı.

Devler Ligi'nin ilk gecesinde maçlar sonuçlandı.

İŞTE GECENİN SONUÇLARI

19.45 AEK 1-0 LASK

19.45 Club Brugge 2-3 Aston Villa

22.00 Borussia Dortmund 3-2 Villarreal

22.00 Lille 2-3 Real Betis

22.00 Porto 0-2 Manchester City

22.00 Real Madrid 2-1 Inter

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