Okan Buruk'tan Abdülkerim Bardakcı açıklaması: Sporting maçında oynayacak mı?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve oyunculardan Rafael Leao, Sporting Lizbon maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, Avrupa'da sezonu Portekiz deplasmanında açmaya hazırlanıyor. Mücadele öncesi son antrenmanını TSİ 21.00'da Jose Alvalade Stadı'nda gerçekleştirecek olan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk ve oyunculardan Rafael Leao antrenman öncesi düzenlenen basın toplantısında Sporting Lizbon mücadelesine dair değerlendirmelerde bulunuyor.

Rafael Leao: Geçen sezon çok önemli takımlara karşı maçlar kazandık! Çarşamba günü de kazanmak için sahaya çıkacağız. Farklı bir maç olacak benim için. Sporting'e karşı ilk defa oynayacağım. Gelişmemi, buraya gelmemi sağlayan kulüp. Söylediğim gibi, Sporting benim için çok özel bir kulüp ama şu anda Sporting'e odaklanamam. Şu anda Galatasaray'a odaklanmış duurmdayım.

OSIMHEN, SINGO VE LEMINA HAKKINDA



Bizim için çok önemli oyuncular. Bizimle olamayacaklar ancak Galatasaray, bu yaz çok iyi bir kadro kurdu. Bu pozisyonlarda da çok iyi oynayabilecek oyuncular var.

"KÜÇÜK BİR SAKATLIK GEÇİRDİM"

Küçük bir sakatlık geçirdim ama şu anda döndüm ve kendimi iyi hissediyorum. Çarşamba günü takımıma yardımcı olmak ve galibiyet için hazırım. Eğlenmemiz ve futboldan zevk almamız gerekiyor. 2 yıldan beri Şampiyonlar Ligi'nde oynamadığım için heyecanlıyım. Kendi formamı, Galatasaray formasını savunmam gerekiyor. İlk 11'de çıkıp çıkmayacağım konusunda bir şey söyleyemem.

"DEĞİŞİKLİK YAPMAM GEREKTİĞİNİ HİSSETTİM"

Milan'da oynuyor ve orayı savunuyordum. Ama oradan ayrılmam ve değişiklik yapmam gerektiğini hissettim. Amorim ile çok iyi bir iletişimimiz vardı ve hakkında çok güzel şeyler duydum. İlişkimiz iyiydi ama onunla konuştum ve değişiklik yapmak istediğimi söyledim. O da bana saygı duydu ve iyi bir şekilde ayrıldık. Umarım Milan iyi bir şekilde devam eder, her zaman bir Milan taraftarı olmaya devam edeceğim.

"TAKIMI UYARDIM"

Takım arkadaşlarımı Sporting hakkında uyardım. Bence çok zor bir maç olacak. Küçük detaylar maçı belirleyecek. Duran toplara iyi hazırlandık. Bence yeterli kalitemiz var. O yüzden maçın herhangi bir anında farklılık yaratabiliriz. Maçın her anında konsantre olmamız gerekiyor.

"2 AY BOYUNCA ÇABALADILAR"

Galatasaray beni iki ay boyunca almak için çabaladı. Ben de bu isteğe karşılık vermek istedim. Galatasaray'da oynamak benim için heyecan verici, bu forma için her şeyimi vereceğim.

Okan Buruk: Evet Şampiyonlar Ligi başlıyor. Dünyaca birçok futbolcu ve teknik adam için hayal olarak nitelendirilebilecek yerlerden bir tanesi. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Rakibimiz, çeyrek final seviyesine ulaşmış bir takım. Kadrolarında değişiklik var, önemli isimleri kaybettiler ama yeni kurulan kadroları da gayet kaliteli. Oyun içerisinde rakip kaleye ne kadar çabuk gittiklerini görebiliyoruz. Eksiklerimiz var ama oyuncularıma çok güveniyorum. Kazanmak için her şeyi yapacağız.

"ABDÜLKERİM OYNAYABİLECEK DURUMDA"

Abdülkerim'in herhangi bir sakatlığı yok. Çarşamba günü oynayabilecek durumda.

"İLK MAÇ HEP ÇOK ÖNEMLİDİR"

Sporting'in 19 yıl sonra şampiyon olmasında benim de payım var. 4-1 kazandığımız maç sonrası Amorim takımın başına geldi. Dolayısıyla takımın beni iyi karşılayacağını düşünüyorum(Gülerek). Muhteşem taraftarı olan bir kulüp, bunu da önce yaşamıştım. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. İyi bir teknik adama sahipler. Bu senenin başlangıcına baktığımızda iyi bir teknik adam, iyi oyuncular, iyi bir taraftarları var. İlk maç hep çok önemlidir. Şampiyonlar Ligi'ndeki bu heyecanı iki gündür yaşıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Güzel ve zevkli bir maç olacağını düşünüyorum.

"İYİ ÖZELLİKLERİ ÇOK FAZLA OLAN BİR TAKIM"

Karşımızda çok hızlı bir takım var. Özellikle geçişleri çok etkili uyguluyorlar. İyi özellikleri çok fazla olan bir takım. Önemli olan bizim için, kompakt bir şekilde rakibimizi karşılayabilmek. Baskı zamanlamalarını iyi yapabilmek. Rakibimizin özelliklerini biliyoruz, onlar da bizim özelliklerimizi biliyor. Maç başladıktan sonra her şeyi daha net göreceğiz.

DENİZ GÜL AÇIKLAMASI

Deniz çok genç bir oyuncu. Genç ama milli bir oyuncu. Türkiye'de doğmuş bir oyuncu değil, kendi yetiştiği ülkede çıkmasının ardından Porto'da oynaması önemli bir tecrübe. Milli takımdan çok beğenerek aldığımız bir oyuncumuz. O da Galatasaray'ı çok istedi, biz de onu çok istedik. Onu hazırlamaya ve takımın seviyesine getirmeye çalışıyoruz. Çünkü geçtiğimiz sezonlarda Porto'da çok süre almadı ama çarşamba günü de düşüneceğimiz oyunculardan bir tanesi.