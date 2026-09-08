Rui Borges'ten Galatasaray ve Rafael Leao açıklaması!

Sporting Teknik Direktörü Rui Borges, Galatasaray ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçı öncesi konuştu. Borges, sarı kırmızılı takıma övgü dolu sözler söylerken, Rafael Leao hakında da açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Sporting Teknik Direktörü Rui Borges, Galatasaray maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Borges'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:



"G.SARAY'IN ÇOK KALİTELİ OYUNCULARI VAR"



Geçen sene çok iyi bir seviyede performans gösterdik. Bu sene de çok iyi performans göstereceğimizi biliyoruz. En uzağa kadar gitmek istiyoruz. Lig ve Avrupa çok farklı. Şampiyonlar Ligi, diğer Avrupa turnuvalarına göre daha üst düzey, daha fazla enerji istiyor. Maç maç bakmalıyız. Şu an en önemlisi Galatasaray maçı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin çok önemli takımlarından bir tanesi. Çok kaliteli, rekabetçi, domine olmak isteyen, ofansif, pres yapan, topa çok sahip olmak isteyen ve çok tecrübeli bir takım. Çok fazla kaliteli oyuncuları var.

LEAO HAKKINDA...

"Rafael Leao çok iyi bir oyuncu. Onu çok seviyorum. Birlikte milli takımdaydık. Kesinlikle çok iyi bir oyuncu. Onun kalitesine hazırız."

"İYİ BİR BAŞLANGIÇ İSTİYORUZ"

Şampiyonlar Ligi'nde çok tecrübem yok. İşin teorik kısmını biliyorum ama Şampiyonlar Ligi'nde her takım çok güçlü. Galatasaray'a odaklanmak benim için daha önemli, son maçlara bakmaktansa. Geçen sene de PSG ile oynadık, Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu ama Alvalade'de bize mağlup oldu. Kimse bunu beklemiyordu. Yüzde 1 belki Sporting kazanır diyorlardı. Ben olaya böyle bakıyorum. Bu ilk maç, çok iyi başlamak istiyoruz. Tabii ki galibiyetle başlamak istiyoruz.

"REKABETÇİ OLMALIYIZ"

Bireysel olarak her oyuncudan çok mutluyuz. Çok özgüvenliyiz. Kapasitemizi biliyoruz, sahada bunu göstermek istiyoruz. Kendimize çok güveniyoruz. Gelişim göstermeyi çok istiyoruz. İstediğimiz burada olmaktı, yine buradayız. Kendimizi daha çok geliştirip rekabetçi olmak istiyoruz ki en iyilerden olduğumuzu gösterelim.