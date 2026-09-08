Gol düellosunda kazanan Aston Villa

Şampiyonlar Ligi'nin 1. haftasında temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakiplerinden Aston Villa, deplasmanda Club Brugge'ü 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Şampiyonlar Ligi lig aşamasının açılış haftasında temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakibi Aston Villa, Club Brugge deplasmanına konuk oldu.

İngiliz ekibi, rakibini 3-2 mağlup ederek Devler Ligi'ne galibiyetle başladı.

Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 11. dakikada John McGinn, 22. dakikada Emiliano Buendia ve 43. dakikada Nicolas Jackson kaydetti. Club Brugge'ün 19. dakikada Hugo Vetlesen ve 61. dakikada Nicolo Tresoldi (p) ile bulduğu goller, mağlubiyete engel olamadı.

Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Aston Villa, 14 Ekim Çarşamba günü TSİ 22.00'de temsilcilerimizden Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Club Brugge ise 13 Ekim Salı günü aynı saatte Inter'e konuk olacak.

