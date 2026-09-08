Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler'e büyük onur!

Real Madrid - Inter maçı öncesinde Şampiyonlar Ligi'nin "en iyi çıkış yapan oyuncusu" seçilen Arda Güler, cezası nedeniyle kadroda yer almadığı karşılaşma öncesi ödülünü Luis Figo'nun elinden aldı.

Real Madrid ile Inter arasında oynanan karşılaşma öncesinde milli futbolcumuz Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezonun "en iyi çıkış yapan oyuncusu" ödülüne layık görüldü.

Mücadelede cezası sebebiyle kadroya dahil olamayan gençyetenek, ödülünü dünya futbolunun efsane isimlerinden Luis Figo'nun elinden aldı. Tören sırasında takım arkadaşı Kylian Mbappe ile de kameralara poz veren Arda, bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 4 resmi maçta 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.