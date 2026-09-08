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AEK LASK Linz'i tek golle devirdi

Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında Galatasaray'ın rakiplerinden AEK, Fenerbahçe'nin rakiplerinden LASK Linz'i 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

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AEK LASK Linz'i tek golle devirdi

Şampiyonlar Ligi lig aşamasının açılış haftasında Galatasaray'ın rakiplerinden AEK ile Fenerbahçe'nin rakiplerinden LASK Linz karşı karşıya geldi.

Yunan ekibi, rakibini 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

AEK'ya galibiyeti getiren golü 21. dakikada Razvan Marin kaydetti.

Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında AEK, 14 Ekim Çarşamba günü TSİ 22.00'de Shakhtar Donetsk'e konuk olacak. LASK Linz ise aynı gün TSİ 19.45'te Liverpool'u ağırlayacak.

#Fenerbahçe #Shakhtar Donetsk #AEK #Liverpool #Şampiyonlar Ligi #Galatasaray
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