UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda NEC Nijmegen ile Bodo/Glimt karşı karşıya geliyor. Hollanda'da oynanacak ilk maç öncesinde futbolseverler NEC Nijmegen - Bodo/Glimt maçının saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor.

NEC Nijmegen - Bodo/Glimt maçını takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu heyecanı devam ediyor. Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvasında lig aşamasına kalmak isteyen NEC Nijmegen ile Bodo/Glimt, ilk maçta kozlarını paylaşacak. Hollanda temsilcisi NEC Nijmegen, play-off turunun ilk karşılaşmasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i Goffertstadion'da ağırlayacak. İki takım da bir önceki eleme turunu geçerek Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etme şansı yakaladı. UEFA'nın resmi play-off fikstüründe karşılaşma 19 Ağustos Çarşamba günü oynanacak maçlar arasında yer alıyor. Peki NEC Nijmegen - Bodo/Glimt maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte mücadele öncesi merak edilen tüm detaylar...

NEC NIJMEGEN - BODO/GLIMT MAÇI NE ZAMAN?

NEC Nijmegen ile Bodo/Glimt arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü oynanacak. İki takım arasındaki play-off eşleşmesinin rövanşı ise 25 Ağustos Salı günü Norveç'te oynanacak. UEFA'nın fikstüründe ilk maçın 21.00 CET, rövanşın ise 21.00 CET başlangıç saatinde oynanacağı belirtiliyor.

NEC NIJMEGEN - BODO/GLIMT MAÇI SAAT KAÇTA?

NEC Nijmegen - Bodo/Glimt maçı Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

NEC NIJMEGEN - BODO/GLIMT MAÇI HANGİ KANALDA?

NEC Nijmegen - Bodo/Glimt karşılaşması tabii Spor ekranlarından yayınlanacak.

NEC NIJMEGEN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE NASIL PLAY-OFF'A KALDI?

NEC Nijmegen, Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselmek için üçüncü eleme turunda Olympiakos ile karşılaştı. Hollanda ekibi ilk maçta deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Rövanş karşılaşmasında ise Olympiakos'u uzatmalar sonucunda 2-1 mağlup ederek play-off turuna yükseldi.

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